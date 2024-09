Επιχείριση «Ασπίδες»: Αδύνατη η ρυμούλκηση του «Sounion»

Η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion» στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν είναι δυνατή από τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης του πλοίου που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι στις 21 Αυγούστου, ανέφερε σε ενημέρωση η ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», την επιχείρηση ρυμούλκησης είχε αναλάβει μια εταιρεία με έδρα την Μπερμπέραμ, λιμάνι νότια του Τζιμπουτί. Η αρχική εκτίμηση για τον βαθμό δυσκολίας και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης γινόταν ήδη από αεροφωτογραφίες.

Οταν τα δύο ρυμουλκά (Gladiator και Hercules) πήγαν στο σημείο όπου βρίσκεται το φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο αντιλήφθηκαν το μέγεθος και τη δυσκολία του εγχειρήματος με αποτέλεσμα προσωρινά η εταιρεία να υπαναχωρήσει. Η ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες» αναφέρει ότι κρίθηκε από τους ιδιώτες πως η ρυμούλκηση δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια και στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.

Από την πλευρά του, κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι «η εταιρεία που είχε αναλάβει τη ρυμούλκηση/απαντληση του πετρελαίου υποτίμησε τη δυσκολία του εγχειρήματος» και τόνισε ότι πλέον «απαιτούνται περισσότεροι τεχνικοί πόροι και εξειδικευμένο προσωπικό».

Παράλληλα, υπάρχει ακόμα ζήτημα σχετικά με το που θα οδηγηθεί το δεξαμενόπλοιο. Ορισμένες εισηγήσεις κάνουν λόγο για Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της επιχείρησης «Ασπίδες», πολεμικά πλοία συνδράμουν από την 1η Σεπτεμβρίου προσφέροντας προστασία στα ρυμουλκά που πλέουν κοντά στο «Sounion» με στόχο να αποφευχθεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή. Οπως αναφέρεται στην ενημέρωση, στόχος της επιχείρησης «Ασπίδες» παραμένει η παροχή προστασίας στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Since September 1st, 2024, EUNAVFOR ASPIDES assets have been engaged in protecting the tugs involved in the MV SOUNION salvage operation, aiming to facilitate the prevention of an unprecedented environmental disaster in the region.

