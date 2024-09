Ουκρανία: Πάνω από 50 νεκροί στη ρωσική επίθεση στην Πολτάβα

Αυξήθηκε ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης στο στρατιωτικό ινστιτούτο της πόλης Πολτάβα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις αρχές οι νεκροί είναι τουλάχιστον 51, ενώ 235 είναι οι τραυματίες. Μεταξύ των νεκρών είναι και στρατιωτικό προσωπικό.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Φιλίπ Πρόνιν, ακόμη 15 άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια. «Κάθε 15-20 λεπτά ακολουθούν ‘λεπτά σιωπής’ για να αφουγκραστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τα ερείπια» είπε επίσης ο Ολεξάντρ Χορούζνι, εκπρόσωπος Τύπου του υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ο ουκρανικός στρατός ξηράς είπε επίσης ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα για την προστασία του προσωπικού στην εκπαιδευτική εγκατάσταση που επλήγη από τον πύραυλο και εν μέρει καταστράφηκε. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων πάντως δεν έχει επαληθευτεί, όπου απεικονίζονται σοροί νεαρών ανδρών στο έδαφος καλυμμένες με σκόνη και συντρίμμια, με φόντο ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε: «Τα ρωσικά αποβράσματα θα λογοδοτήσουν οπωσδήποτε για αυτό το πλήγμα» και διέταξε πλήρη και άμεση έρευνα. Είπε ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε κτίριο του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Επικοινωνιών.

❗️ Kuleba: “[Poltava] is another reason why deliveries of air defense systems to Ukraine should be accelerated, we will not get tired of reminding about it.”

According to the Office of the Prosecutor General of Ukraine, there are already 51 dead in Poltava.

“Partially destroyed… pic.twitter.com/NzadkD8dbS

