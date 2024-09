Ο Τιτανικός «γερνάει» – Αλλά συνεχίζει να αποκαλύπτει τα βυθισμένα μυστικά του

Τη μία και μοναδική φωτογραφία στο σημείο που έμελλε να είναι η τελευταία της κατοικία, σε βάθος 3.600 μέτρων στον πυθμένα του Ατλαντικού, είχε απαθανατίσει ένας εξερευνητής το 1986.

Εκτοτε, η «Αρτεμις των Βερσαλλιών», το μπρούντζινο άγαλμα της θεότητας της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, αγνοείτο.

Η ακριβής τοποθεσία της μπρούντζινης Αρτέμιδος ήταν δύσκολο να επαναπροσδιοριστεί από εκείνη τη μία φωτογραφία.

Ολα αυτά μέχρι τώρα. Στην τελευταία τους αποστολή, οι ερευνητές του RMS Titanic Inc., της εταιρείας με έδρα την Τζόρτζια που διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάσυρσης αντικειμένων από το θρυλικό ναυάγιο, ανακάλυψαν εκ νέου την ακριβή τοποθεσία της Αρτέμιδος, φωτογραφίζοντας μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες το άγαλμα που κάποτε στεκόταν περήφανο στο lounge της πρώτης θέσης του πλοίου.

Οι εικόνες αυτές είναι μεταξύ των τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων που τραβήχτηκαν αυτό το καλοκαίρι στην αποστολή, την πρώτη από το 2010, που αποκάλυψε ακόμη πως ένα τμήμα του κιγκλιδώματος από την πλώρη του Τιτανικού είχε καταρρεύσει στον αμμώδη πυθμένα, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνέβη πιθανότατα τα τελευταία δύο χρόνια.

You’ve seen the latest images and re-discovery of the elusive “Diana of Versailles” statuette made by #RMST on #TITANICExpedition2024. Now, let’s look at who she is. 🔎

Thank you to João Gonçalves for providing the image of the RMS OLYMPIC First Class Lounge. pic.twitter.com/81iB1LyDQw

— RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) September 3, 2024