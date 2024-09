Ιαπωνία: Εννιάχρονος έσωσε ηλικιωμένη με άνοια και η Αστυνομία τον ευχαρίστησε

Ένας 9χρονος δέχτηκε επιστολή επιβράβευσης από την αστυνομία του Ναγκασάκι μετά τη βοήθεια που προσέφερε σε ηλικιωμένη με άνοια που είχε χαθεί.

Ο Ριοτάρο Ναγκαχάμα, ένας μαθητής της τετάρτης δημοτικού γύριζε σπίτι του το απόγευμα της 18ης Αυγούστου, όταν τον σταμάτησε μια γυναίκα στα 80 της, που φαινόταν σε σύγχυση.

Όταν τον ρώτησε σε ποιο σχολείο πήγαινε γιατί ίσως η κόρη της ήταν συμμαθήτριά του, το παιδί θορυβήθηκε. Έτρεξε σπίτι και ενημέρωσε τη μαμά του, επιστρέφοντας στη συνέχεια εκεί που είχε αφήσει τη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη φαινόταν ανήμπορη να εξηγήσει πού έμενε και ο Ριοτάρο τη συνόδευσε στο σχολείο του. Εν τω μεταξύ, η μαμά του πήγε στο πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για να ενημερώσει τις αρχές – οι οποίες επιλήφθηκαν.

