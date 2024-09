Φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ: Ευθύνες στις αρχές και στην κατασκευαστική

Ευθύνες στις κρατικές παραλείψεις, στην κατασκευαστική βιομηχανία, αλλά και στις εταιρείες που ενεπλάκησαν στην κατασκευή του Πύργου Γκρένφελ, στο Λονδίνο, ο οποίος το 2017 καταστράφηκε σε πυρκαγιά που οδήγησε στον θάνατο 72 ανθρώπους, αποδίδει η δημόσια έρευνα για τη φωτιά.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κτίριο είχε επενδυθεί με εύφλεκτο υλικό, το οποίο επέτρεψε την ταχεία μετάδοση της φωτιάς και κατ’ επέκταση τη μεγάλη καταστροφή. Παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτό, η εμμονή με τη μείωση του κόστους και η απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Η φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Ιουνίου 2017 ήταν η πιο φονική πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην τελική έκθεσή της, που αριθμεί 1.700 σελίδες, η έρευνα επιρρίπτει το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών για την καταστροφή στις εταιρίες που είχαν εμπλακεί στη συντήρηση και την εξωτερική επένδυση του πύργου διαμερισμάτων, στις παραλείψεις τοπικών και εθνικών αρχών καθώς και σε εταιρίες που δολίως παρουσίασαν εύφλεκτα υλικά επένδυσης ως ασφαλή.

