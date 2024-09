ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Τζόρτζια – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στις ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στην Τζόρτζια.

Πληροφορίες που μεταδίδει το MSNBC αναφέρουν πως δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και τέσσερα έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζει ασθενοφόρα και ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο. Πλάνα από το σημείο έδειξαν επίσης ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε ένα γήπεδο, κοντά στο σχολείο.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ήδη και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Οι τοπικές αστυνομικές Αρχές ανέφεραν στο CNN ότι η επιχείρηση στο λύκειο Apalachee, στην πόλη Winder, βρίσκεται σε εξέλιξη. Τις τοπικές Αρχές συνδράμουν ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI.

Injuries reported in shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, according to FOX 5 Atlanta.

At least one person has been airlifted.pic.twitter.com/kQUYys9W6f

— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 4, 2024