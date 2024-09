Τζόρτζια: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από την ένοπλη επίθεση με νεκρούς και αρκετούς τραυματίες που σημειώθηκε την Τετάρτη σε σχολείο της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 30 ακόμα τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμούς στο λύκειο Apalachee, στην πόλη Winder.

Injuries reported in shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, according to FOX 5 Atlanta.

At least one person has been airlifted.pic.twitter.com/kQUYys9W6f

— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 4, 2024