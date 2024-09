Ολυμπιακοί Αγώνες: Η RayGunn ζητά συγγνώμη για τον αντίκτυπο στο break dance

Η Αυστραλή breakdancer Ρέιτσελ Γκαν είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα με την εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επειδή δεν έλαβε ούτε έναν πόντο από τους κριτές. Στη συνέχεια δέχτηκε κριτική για τις χορευτικές φιγούρες της και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η γνωστή και ως RayGunn είναι λέκτορας σε πανεπιστήμιο με διδακτορική διατριβή στο breakdance.

Στη συνέντευξή της στο Channel 10 TV της Αυστραλίας, έκρινε σκόπιμο να ζητήσει συγγνώμη για τις συνέπειες που είχε στη ευρύτερη εικόνα του αθλήματος η απόδοσή της, ωστόσο δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και σε όσους την αντιμετώπισαν με χλευασμό.

Australian Olympic breakdancer Rachael Gunn has a PhD in breakdancing and dance culture. “All my moves are original,” she told reporters after her performance. pic.twitter.com/8to8quMx9y

«Λυπάμαι πολύ για την αντίδραση της κοινότητας, αλλά δεν μπορώ να ελέγξω πώς αντιδρούν οι άνθρωποι», είπε και πρόσθεσε «χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους στην Αυστραλία για να έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε παγκόσμιοι πρωταθλητές».

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.

She participated in break dancing and got 0 points.

🐐 😂pic.twitter.com/8PULsMBxxN

