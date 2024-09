Μικροσκοπικός αστεροειδής θα καεί απόψε πάνω από τις Φιλιππίνες

Ενας μικροσκοπικός αστεροειδής θα καεί την Τετάρτη στον ουρανό πάνω από τις Φιλιππίνες, κοντά στο νησί Λουζόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Τον αστεροειδή, που αρχικά ονομαζόταν CAQTDL2 και πλέον έχει καταλογογραφηθεί ως 2024 RW1, εντόπισε η αμερικανική ερευνητική ομάδα Catalina Sky Survey.

Το αντικείμενο είναι ακίνδυνο, καθώς έχει αρκετά μικρό μέγεθος και αναμένεται να καεί κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα.

Παρόλο που αντίστοιχα μικροσκοπικοί αστεροειδείς, μεγέθους περίπου 1 μέτρου, «εισβάλλουν» στην ατμόσφαιρα σχεδόν ανά δύο εβδομάδες, θεωρείται αρκετά σπάνιο να εντοπίζονται πριν από την πρόσκρουση.

«Αυτός είναι μόλις ο ένατος αστεροειδής που έχει εντοπίσει ποτέ η ανθρωπότητα πριν από την πρόσκρουση», έγραψε η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία στο X.

📣UPDATE 2: We expect the ~1 m asteroid discovered this morning to strike Earth’s atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 16:39 UTC today.

Thanks to new observations, we now have a very good idea of where it will impact.

And the object has a name! Welcome to Earth… https://t.co/C1lVUfP9Uu pic.twitter.com/agxS4tRuHm

— European Space Agency (@esa) September 4, 2024