Τζόρτζια: Είχε ανακριθεί πέρσι για απειλές ο 14χρονος που σκότωσε τέσσερις σε σχολείο

Το 14χρονο αγόρι που κατηγορείται για τη δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων στο γυμνάσιό του στην Τζόρτζια των ΗΠΑ χθες, Τετάρτη, είχε ανακριθεί πέρυσι από την αστυνομία για διαδικτυακές απειλές, ανακοίνωσε το FBI.

Ο Κολτ Γκρέι αρνήθηκε στην αστυνομία τον Μάιο του 2023 ότι βρισκόταν πίσω από αναρτήσεις στο Διαδίκτυο που περιείχαν εικόνες όπλων, προειδοποιώντας τότε για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Χθες ο μαθητής άνοιξε πυρ στο γυμνάσιο Απαλάτσι, στην πόλη Γουίντερ, σκοτώνοντας δύο δασκάλους και δύο μαθητές, σύμφωνα με τις Αρχές. Επιπλέον οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν. Η κατάστασή τους δεν κρίνεται ως σοβαρή.

Ο Γκρέι συνελήφθη επιτόπου και πρόκειται να διωχθεί σαν ενήλικος, όπως έγινε γνωστό.

Σε ανακοίνωσή του, το FBI ανέφερε ότι το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Απειλής είχε ειδοποιήσει τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου τον Μάιο του 2023, αφού έλαβε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με «διαδικτυακές απειλές για πυροβολισμό στο σχολείο σε άγνωστη τοποθεσία και ώρα».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι εντός 24 ωρών οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απειλές προέρχονταν από την Τζόρτζια.

