Nέο ντοκουμέντο από τη δολοφονία Κένεντι

Ενα νέο, άηχο και έγχρωμο υλικό από την αυτοκινητοπομπή του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, που κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο του Ντάλας προς το νοσοκομείο λίγες στιγμές μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, δημοπρατείται εντός Σεπτεμβρίου.

Ο οίκος δημοπρασιών RR Auction βγάζει στο «σφυρί» στις 28 Σεπτεμβρίου, στη Βοστώνη, το φιλμ των 8 mm που καταγράφει τον πανικό που ακολουθεί στους δρόμους μετά τους πυροβολισμούς.

Το βίντεο ξεκινά με τον Ντέιλ Κάρπεντερ Σίνιορ, τον άνθρωπο που εκείνη την ημέρα είχε βγει στον δρόμο για να καταγράψει τις εικόνες με τον πρόεδρο, να χάνει μόλις τη λιμουζίνα με τον Κένεντι και την πρώτη κυρία, καταγράφοντας ωστόσο τα υπόλοιπα οχήματα της αυτοκινητοπομπής καθώς κινούνται στη λεωφόρο Lemmon προς το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια στην Interstate 35, προς το νοσοκομείο Parkland Memorial – όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του τότε προέδρου.

«Είναι απίστευτο το υλικό, έγχρωμο, και σαν να νιώθεις την ταχύτητα των 130 χλμ./ώρα», λέει ο Μπόμπι Λίβινγκστον, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών.

Τα πλάνα από τον αυτοκινητόδρομο I-35 –που έχουν διάρκεια περίπου δέκα δευτερολέπτων– δείχνουν τον πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών, Κλιντ Χιλ, τον άνθρωπο που πήδηξε στο πίσω μέρος της ανοιχτής λιμουζίνας, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, να αιωρείται όρθιος πάνω από τον πρόεδρο και τη Ζακλίν Κένεντι.

Το φιλμ των 8mm καταγράφει τις σκηνές χάους που ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς και ενώ η αυτοκινητοπομπή του Κένεντι κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο – Φωτ.: RR Auction via AP.

«Δεν γνώριζα αν θα ακολουθούσαν και άλλοι πυροβολισμοί. Είχα την εντύπωση πως ναι, πιθανώς θα υπήρχαν κι άλλοι όταν ανέβηκα στο αυτοκίνητο», παραδέχεται ο Χιλ.

«Ενιωσα σαν να είχε περάσει μια ζωή. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε», προσθέτει στους New York Times.

«Αυτό το βίντεο δίνει μια νέα εικόνα για τον αγώνα δρόμου μέχρι το νοσοκομείο», λέει ο Φάρις Ρούκστουλ, πρώην αναλυτής του FBI.

Στις εικόνες φαίνεται ο Χιλ γερμένος πάνω από τον αιμόφυρτο πρόεδρο, υπό τον φόβο κι άλλων πυρών – Φωτ.: RR Auction via AP.

«Αυτές οι εικόνες, αυτά τα φιλμ και οι φωτογραφίες, υπάρχουν ακόμα εκεί έξω. Ανακαλύπτονται για πρώτη φορά ή ξανά σε σοφίτες ή γκαράζ», εξηγεί ο Στίβεν Φέιγκιν, επιμελητής του The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, το οποίο αφηγείται την ιστορία της δολοφονίας στις 22 Νοεμβρίου 1963.

Επί δεκαετίες το ιστορικό αυτό απόσπασμα από τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Ντάλας στις 22 Νοεμβρίου 1963 αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο. Οταν πέθανε ο Κάρπεντερ, το 1991, σε ηλικία 77 ετών, η μπομπίνα, η οποία περιελάμβανε και υλικό από το πάρτι γενεθλίων των δίδυμων αγοριών του, πέρασε στη σύζυγό του, Μέιμπελ, στη συνέχεια στην κόρη του, Νταϊάνα, και τέλος στον εγγονό του, Τζέιμς Γκέιτς.

Η μπομπίνα του Ντέιλ Κάρπεντερ που δόθηκε από την οικογένειά του για δημοπρασία 61 χρόνια μετά τη δολοφονία Κένεντι – Φωτ.: RR Auction via AP.

Αν και το φιλμάκι του Κάρπεντερ, διάρκειας λίγο πάνω από ένα λεπτό, δεν προσθέτει τίποτα περαιτέρω στα ήδη γνωστά της δολοφονίας Κένεντι, αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, σημαντική προσθήκη στο μωσαϊκό εικόνων που συνθέτουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του 20ού αιώνα.

«Αποτυπώνει τον σπαραγμό από αυτό που μόλις έχει συμβεί στο Dealey Plaza και αυτό που ξέρουμε ότι πρόκειται να μάθουμε σύντομα στο νοσοκομείο Parkland», λέει ο Τζέραλντ Πόσνερ, συγγραφέας του βιβλίου «Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of J.F.K.».

Πηγή: Associated Press, New York Times