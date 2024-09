Ο πάπας Φραγκίσκος στην Ινδονησία: Εκκληση κατά της «θρησκευτικής εργαλειοποίησης συγκρούσεων»

Ο πάπας Φραγκίσκος και ο μεγάλος ιμάμης της Τζακάρτα υπέγραψαν σήμερα κοινό έγγραφο που καλεί σε δράση εναντίον «της θρησκευτικής εργαλειοποίησης συγκρούσεων» και κατά της κλιματικής αλλαγής, στη διάρκεια διαθρησκευτικής συνάντησης μπροστά από το τζαμί Ιστικλάλ.

Στη «Διακήρυξη του Ιστικλάλ», οι δύο θρησκευτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την «απανθρωποποίηση» που συνδέεται με τη «γενίκευση των συγκρούσεων και της βίας» και ζητούν να «ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του».

Ο διαθρησκευτικός διάλογος αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα αυτής της τριήμερης επίσκεψης του ποντίφικα στο αρχιπέλαγος των 17.500 νησιών, στο οποίο κατοικούν ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός στον κόσμο (242 εκατ., δηλαδή το 87% των κατοίκων), καθώς και περίπου οκτώ εκατ. καθολικοί (λιγότεροι από το 3%).

Indonesia warmly welcomes Pope Francis upon arriving in Jakarta, as he kicks off his 45th Apostolic Journey abroad to Asia and Oceania, marking the longest travel thus far of the papacy. #PopeinIndonesia #PopeinAsia

Read more: https://t.co/fbwUl0xBih pic.twitter.com/bBCKJga5pS

— Vatican News (@VaticanNews) September 3, 2024