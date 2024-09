Γαλλία: Συγκλονίζει η κατάθεση της 72χρονης Ζιζέλ για την υπόθεση βιασμών – «Ο κόσμος μου κατέρρευσε»

Μιλώντας με ήρεμη και καθαρή φωνή, η 71χρονη Ζιζέλ Πελικό, επιζήσασα της φρικτής υπόθεσης των, οργανωμένων από τον σύζυγό της, βιασμών, κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο της Αβινιόν.

«Είναι ανυπόφορο», είπε. «Eχω τόσο πολλά να πω, που δεν ξέρω πάντα από πού να ξεκινήσω», συνέχισε ακολούθως στο πλαίσιο της κατάθεσής της.

Η γυναίκα ανέφερε στο δικαστήριο ότι ελπίζει πως η κατάθεσή της θα βοηθήσει ώστε να γλιτώσουν άλλες γυναίκες από παρόμοιες δοκιμασίες.

Τόνισε επίσης ότι πίεσε για τη διεξαγωγή της δίκης σε ανοιχτό δικαστήριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς άλλες γυναίκες που δεν αναγνωρίζονται ως θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Για εμένα όλα καταρρέουν», κατέθεσε για την ημέρα που έμαθε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού. «Βίωσα ένα τσουνάμι στις 2 Νοεμβρίου. Ποια γυναίκα μπορεί να έχει περάσει κάτι τέτοιο; Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μου άξιζε αυτό; Ποιος το αξίζει αυτό;» είπε, ενώ σε άλλο σημείο κατέθεσε: «Θυσιάστηκα στον βωμό της ανηθικότητας. Με θεωρούσαν κουρέλι, σαν μια σακούλα σκουπιδιών».

Η αστυνομία «μού έσωσε τη ζωή», είπε επίσης, εξιστορώντας τη στιγμή που τον Νοέμβριο του 2020 οι ερευνητές τής έδειξαν για πρώτη φορά τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ίδια, ναρκωμένη από τον επί 50 χρόνια σύζυγό της, που κινηματογραφούσε τους βιαστές τους οποίους είχε προσκαλέσει διαδικτυακά.

«Δεν είναι σκηνές σεξ, είναι σκηνές βιασμού, υπάρχουν δύο ή τρεις από αυτούς πάνω μου, ενώ είμαι ναρκωμένη», είπε σε άλλο σημείο κατακεραυνώνοντας τους κατηγορουμένους που υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πρόθεση βιασμού αφού δεν γνώριζαν ότι το θύμα ήταν ναρκωμένο.

VIDEO: 🇫🇷 Frenchman on trial for recruiting strangers to rape drugged wife

A 71-year-old French retiree has gone on trial on charges of allowing scores of strangers to rape his wife after he drugged her, in a case that has horrified France#AFPVertical pic.twitter.com/hMBVCQifZ0

— AFP News Agency (@AFP) September 5, 2024