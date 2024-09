Επίθεση στο Μόναχο: Πιθανός στόχος το Προξενείο του Ισραήλ – Το προφίλ του δράστη

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο δράστης της επίθεσης στο Μόναχο, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, να είχε ως στόχο του προξενείο του Ισραήλ στην πόλη της Βαυαρίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του γερμανικού κρατιδίου. Οι αρχές της Γερμανίας ανακοίνωσαν ότι ο δράστης ήταν Αυστριακός, με καταγωγή από τη Βοσνία, και υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους.

Οι αρχές της Βαυαρίας δεν αποκλείουν το αντισημιτικό κίνητρο πίσω από την επίθεση έξω από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό στο Μόναχο.

«Πρέπει να θεωρήσουμε ότι σήμερα το πρωί μπορεί να είχε σχεδιαστεί επίθεση εναντίον του Γενικού Προξενείου του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιοαχίμ Χέρμαν, διευκρινίζοντας πάντως ότι η έρευνα σχετικά με το ακριβές κίνητρο του δράστη είναι σε εξέλιξη. Το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ είναι δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό, αλλά ήταν σχεδόν άδειο, λόγω της επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος ισραηλινών αθλητών στις 5η Σεπτεμβρίου του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, από την πλευρά του είπε ότι «το Μόναχο βρέθηκε σήμερα για λίγο με κομμένη την ανάσα. Ευτυχώς στο τέλος πήγαν όλα καλά. Κανείς δεν τραυματίστηκε, μόνο ο δράστης εξουδετερώθηκε». Αναφερόμενος στο πιθανό αντισημιτικό κίνητρο του δράστη, πρόσθεσε ότι «ένα είναι σίγουρο: υπάρχουν σοβαρές υποψίες, επειδή σήμερα είναι η επέτειος της επίθεσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Μπορεί να υπάρχει σύνδεση».

Διαβεβαίωσε ότι οι εβραϊκοί και ισραηλινοί θεσμοί θα προστατεύονται πάντα στον ύψιστο βαθμό: «Δίνουμε άλλη μια φορά υπόσχεση προστασίας στους Εβραίους πολίτες, τους εβραϊκούς και τους ισραηλινούς θεσμούς, υπόσχεση ότι θα πολεμήσουμε θα αντιμετωπίσουμε και στη συνέχεια θα εξουδετερώσουμε με αποφασιστικότητα οποιαδήποτε επίθεση», είπε ο Μάρκους Ζέντερ.

Σε ανακοίνωσή της και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, μίλησε για «πολύ σοβαρή ενέργεια» και διαβεβαίωσε ότι «η προστασία των εβραϊκών και ισραηλινών εγκαταστάσεων συνιστά απόλυτη προτεραιότητα».

Στοιχεία της ταυτότητας του δράστη έδωσαν οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται για τον Εμρά Ι., 18 ετών, Αυστριακό βοσνιακής καταγωγής.

