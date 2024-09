Γερμανία: Tρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζεται η επίθεση στο Μόναχο

Ως τρομοκρατική ενέργεια αντιμετωπίζουν οι εισαγγελικές αρχές στη Γερμανία την ένοπλη επίθεση του 18χρονου Εμρά Ι. εναντίον αστυνομικών μπροστά από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό, στο κέντρο του Μονάχου. Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί.

Στην ανακοίνωσή τους, η Εισαγγελία του Μονάχου και η Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA), αναφέρουν ότι στόχος του δράστη εκτιμάται ότι ήταν το παρακείμενο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ, υπόθεση που αρχικά είχαν εκφράσει ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, και ο υπουργός Εσωτερικών, Γιοαχίμ Χέρμαν, με δεδομένο ότι η επίθεση έγινε στην επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης Παλαιστινίων σε βάρος ισραηλινών αθλητών στις 5η Σεπτεμβρίου του 1972, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η επίθεση του Αυστριακού πιστεύεται ότι έχει αναφορά στο Γενικό Προξενείο του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται, ενώ σε βίντεο από το σημείο ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί να σπάσει με το τουφέκι του ένα τζάμι του Προξενείου, αλλά χωρίς επιτυχία.

🛑 HAPPENING NOW: LIVE Shooter Opens Fire at Israeli Consulate in Munich

⚠️ WATCH: Recording from inside a nearby residence

📰 A gunman opened fire near the Israeli Consulate in Munich, Germany, on the 52nd anniversary of the 1972 Munich Massacre, which claimed the lives of 11… pic.twitter.com/YKNzbBWREO

