Επίσκεψη Χακάν Φιντάν στα Σκόπια

Την αμέριστη στήριξη της Αγκυρας προς τη Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι.

«Όπως γνωρίζετε, έχω επισκεφθεί τη Μακεδονία και τα Σκόπια πολλές φορές με διάφορους ρόλους τα τελευταία 20 χρόνια. Η Τουρκία στηρίζει σθεναρά τη Βόρεια Μακεδονία από την ανεξαρτησία της και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Είχαμε σήμερα εντατικές συνομιλίες. Εκτιμούμε πολύ τη συνεργασία, τη φιλία και τη συμμαχία με τη Μακεδονία. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ως Τουρκία, εκφράζουμε το ενδιαφέρον μας να προχωρήσουμε στη σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Timco Mucunski, Minister of Foreign Affairs of North Macedonia, in Skopje. 🇹🇷🇲🇰 pic.twitter.com/4pKVcX043j

— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 5, 2024