ΗΠΑ: Πρώην σύμβουλος του Τραμπ κατηγορείται ότι παραβίασε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος του Ντιμίτρι Σάιμς και της συζύγου του Αναστάσια Σάιμς, για παραβίαση των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

Ο Σάιμς, γεννημένος στη Ρωσία, αλλά με αμερικανικό διαβατήριο, ήταν σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Κατηγοείται ότι εργαζόταν για το ρωσικό Channel One, μέσο στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις, και για ξέπλυμα των εσόδων του από αυτή την εργασία. Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στο Channel One το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο 76χρονος Σάιμς και η 55χρονη σύζυγός του είναι κάτοικοι της Βιρτζίνια και θεωρείται ότι έχουν φύγει και βρίσκονται στη Ρωσία.

Την εποχή που εργαζόταν ως σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Σάιμς, συγγραφέας, παρουσιαστής και πολιτικός αναλυτής, ήταν επικεφαλής ενός think tank στην Ουάσιγκτον.

Η Αναστάσια Σάιμς κατηγορείται ότι λάμβανε χρήματα από τον Ρώσο επιχειρηματία Αλεξάντερ Ουντόντοφ, στον οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις το 2023 για τη στήριξή του στη ρωσική κυβέρνηση.

BREAKING: DoJ has indicted Trump ally Dimitri Simes and his wife for skirting Russian sanctions. His name appeared more than 100 times in the Mueller Report https://t.co/54xOmwA2e2

— Mueller, She Wrote (@MuellerSheWrote) September 5, 2024