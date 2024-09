Βόρεια Μακεδονία: Ο Μιχάλης Ρόκας νέος επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ε.Ε.

Ο Ελληνας διπλωμάτης Μιχάλης Ρόκας ανέλαβε τα καθήκοντα νέου επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Βόρεια Μακεδονία, όπως ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα Σκόπια.

O Μιχάλης Ρόκας, ο οποίος διαδέχεται τον Ντέιβιντ Γκιρ, διορίστηκε επίσημα στη θέση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματικής αντιπροσωπείας στη Βόρεια Μακεδονία με απόφαση του Υπατου Εκπροσώπου της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ζοζέπ Μπορέλ.

Πριν από τον διορισμό του στη Βόρεια Μακεδονία, υπηρέτησε ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Μαλαισία από τον Δεκέμβριο του 2020. Διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις, όπως επιτετραμμένος της Ε.Ε. και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης των Αντιπροσωπειών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Την Παρασκευή, ο κ. Ρόκας επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα. Η Σιλιάνοφσκα, κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων, σημείωσε πως η φιλοδοξία της χώρας της για πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνοχής για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας.

«Ολα τα προηγούμενα χρόνια λάβαμε γενναίες και πολύ δύσκολες αποφάσεις προς το συμφέρον του μέλλοντος των πολιτών μας και της χώρας. Εχουμε κάνει πολλά για να πλησιάσουμε τα απαραίτητα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υιοθετήσουμε σημαντικό μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και να δημιουργήσουμε αποτελεσματικές διοικητικές και δικαστικές δομές. Ταυτόχρονα, παραμείναμε αποδεδειγμένα έμπιστος εταίρος της Ε.Ε., τόσο σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όσο και μέσω της συμβολής μας στην αντιμετώπιση των πολλών κοινών προκλήσεων», ανέφερε ακόμη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ο σημαντικότερος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της χώρας της.

A great honour to present today my credentials to President H.E. Siljanovska-Davkova & officially assume the position as EU Ambassador to North Macedonia.🙏 @gogamkd for the warm welcome &inspiring discussion.Looking forward to our close cooperation in the pathway to 🇪🇺 accession https://t.co/EMyoI4Dl1d

