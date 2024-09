Η Ουκρανία ερευνά αναφορές για φόνους αιχμαλώτων από το ρωσικό στρατό

Ουκρανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι άρχισαν μια έρευνα για τις φερόμενες εκτελέσεις από Ρώσους, τριών Ουκρανών στρατιωτών που παραδόθηκαν στην ανατολικό μέτωπο κοντά στο Ποκρόφσκ, την κύρια εστία της ρωσικής επίθεσης.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, περιγράφοντας το τελευταίο από τα δεκάδες τέτοια περιστατικά που έχει καταγγείλει η Ουκρανία, ανέφερε στο Telegram ότι έλαβε χώρα μετά την επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων σε ένα χαράκωμα που χρησιμοποιείται από τον ουκρανικό στρατό για κάλυψη, στις 27 Αυγούστου.

«Οι στρατιώτες βγήκαν από το κατεστραμμένο καταφύγιο και γονάτισαν, κρατώντας τα χέρια τους πίσω από το κεφάλι τους. Εκείνη τη στιγμή, οι Ρώσοι άνοιξαν πυρ» αναφέρεται στην ανακοίνωση τους.

CNN has obtained exclusive video that shows an apparent execution by Russian troops of three surrendering Ukrainians, after their trench was overrun.

The incident is part of a pattern of apparent executions, seemingly increasing in pace this year.@npwcnn reports. pic.twitter.com/EsSC4IXcVV

— CNN International PR (@cnnipr) September 6, 2024