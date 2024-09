Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Από αθλητής του MMA… πρόεδρος της Ιρλανδίας το 2025;

Ο διεθνώς διάσημος πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ιρλανδίας το 2025.

Σε ηλικία 36 ετών πια, ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ μπορεί να αυτοσυστήνεται ως πρωταθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA), πυγμάχος, επιχειρηματίας, ηθοποιός και… εκατομμυριούχος.

As President I hold the power to summon the Dáil as well as dissolve it. So as i said before, I would have all the answers the people of Ireland seek from these thieves of the working man, these disrupters of the family unit, these destructors of small businesses, and on and on…

