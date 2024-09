Μπλίνκεν: Θα φροντίσουμε να διερευνηθεί ο θάνατος Αμερικανίδας στη Δυτική Οχθη

Ο Αντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη λύπη του για τον «τραγικό» θάνατο της Αμερικανίδας ακτιβίστριας στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διερευνηθούν τα γεγονότα.

Η 26χρονη Τουρκοαμερικανίδα Αϊσενούρ Εζγκί Εβγκί τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα στο κεφάλι, στη διάρκεια διαδήλωσης κατά των ισραηλινών οικισμών εποίκων στην Μπέιτα, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, κοντά στη Ναμπλούς. Ο ισραηλινός στρατός με ανακοίνωσή του παραδέχτηκε ότι άνοιξε πυρ «εναντίον του βασικού υποκινητή» της διαδήλωσης, διότι «πετούσε πέτρες κατά των στρατιωτών και συνιστούσε απειλή». Ωστόσο, όσον αφορά τον θάνατο της 26χρονης είπε ότι «θα ερευνηθούν οι συνθήκες» κάτω από τις οποίες σκοτώθηκε.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, από τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, δήλωσε: «Θρηνούμε γι’ αυτήν την τραγική απώλεια» και όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα κινηθούν εναντίον του Ισραήλ, απάντησε:

«Κάθε πράγμα με τη σειρά του. Θα μάθουμε πρώτα τι συνέβη και αφού καταλήξουμε στα απαραίτητα συμπεράσματα, θα λάβουμε αποφάσεις και για τις συνέπειες».

«Οταν έχουμε διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, θα τις κοινοποιήσουμε και θα ενεργήσουμε αναλόγως», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια της Εβγκί. «Ενημερωθήκαμε για τον τραγικό θάνατο μιας Αμερικανίδας πολίτη, της Αϊσενούρ Εβγκί, σήμερα στη Δυτική Οχθη. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

«Συλλέγουμε επειγόντως περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου της και θα έχουμε περισσότερα να πούμε καθώς μαθαίνουμε περισσότερα. Για εμάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Τουρκία, καθώς η Εβγκί ήταν τουρκική καταγωγής, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, καταδίκασε το περιστατικό μιλώντας για «δολοφονία» της 26χρονης από «Ισραηλινούς κατοχικούς στρατιώτες» και καταγγέλλοντας «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

«Με βαθιά λύπη λάβαμε γνώση ότι η πολίτης της χώρας μας, η Αϊσένουρ Εζγκί Εβγκί σκοτώθηκε από Ισραηλινούς κατοχικούς στρατιώτες στην πόλη Ναμπλούς. (…) Καταδικάζουμε αυτή τη δολοφονία που διέπραξε η κυβέρνηση Νετανιάχου. Το Ισραήλ προσπαθεί να εκφοβίσει όποιον έρχεται να βοηθήσει τους Παλαιστινίους και αγωνίζεται ειρηνικά κατά της γενοκτονίας»,αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι η 26χρονη Αϊσενούρ Εβγκί βρισκόταν μακριά από το σημείο όπου γίνονταν τα επεισόδια και παρ’ όλα αυτά χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Κάποιοι μίλησαν για «ελεύθερο σκοπευτή».

«Ο στρατός βρισκόταν πάνω στον λόφο» είπε μάρτυρας. «Αλλά υπήρχε και ένας ελεύθερος σκοπευτήw στη σκεπή. Ημασταν απόλυτα ορατοί, τίποτα δεν συνέβαινε δίπλα μας».

Και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν δύο φορές», η μία σφαίρα χτύπησε «κάτι μεταλλικό» και η άλλη την Εβγκί στο κεφάλι.

“The soldier had a clear line of sight… this is part of the Israeli escalation in the West Bank.”

Eyewitness Jonathan Pollock, who was at the same demonstration where Turkish-American activist Aysenur Ezgi Eygi was killed, says the Israeli soldier who shot her had a clear view… pic.twitter.com/d0tQP8G8x9

