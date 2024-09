Σέρτζιο Μέντες: Πέθανε ο μουσικός που «σύστησε» τη μπόσα νόβα στον πλανήτη

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Βραζιλιάνος μουσικός Σέρτζιο Μέντες, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη διάδοση της μπόσα νόβα και της σάμπα στο κοινό των δυτικών χωρών.

Την είδηση της απώλειας έκανε γνωστή η οικογένειά του, η οποία δήλωσε ότι «απεβίωσε ειρηνικά» την Πέμπτη στο Λος Αντζελες, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Από τα τέλη του 2023 ο καλλιτέχνης αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. «Τους τελευταίους μήνες, η υγεία του είχε δοκιμαστεί από τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας Covid», επισήμανε η οικογένειά του.

Ο Μέντες «έφερε τους χαρούμενους ήχους της γενέτειράς του, της Βραζιλίας, στον κόσμο» και πως «μας αφήνει μια απίστευτη μουσική κληρονομιά μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες».

Γνωστός για τη μεγάλη επιτυχία του ποπ τραγουδιού «Mas Que Nada» την δεκαετία του 1960, καθώς και από τις διασκευές αγγλικών τραγουδιών όπως τα «The Look Of Love» και «The Fool On The Hill», ο Μέντες ηχογράφησε περισσότερα από 35 άλμπουμ, τα οποία έγιναν χρυσά ή πλατινένια στις ΗΠΑ.

Ο Μέντες γεννήθηκε στην πόλη Νιτερόι της Βραζιλίας και ξεκίνησε σπουδές στο κλασικό πιάνο. Η ζωή του άλλαξε το 1956, όταν άκουσε τον δίσκο «Take Five» του Αμερικανού μουσικού της τζαζ, Ντέιβ Μπρούμπεκ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τις σπουδές του. «Για μένα αυτό ήταν, θα έλεγα, μια από τις πιο απίστευτες στιγμές της ζωής μου», δήλωσε το 2014 στον αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό NPR, «γιατί όταν το άκουσα αυτό, δεν είχα ιδέα για την τζαζ ή οτιδήποτε άλλο».

Ακολούθησαν μουσικές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα του Ρίο ντε Τζανέιρο, σε μια εποχή που η μπόσα νόβα κέρδιζε όλο και περισσότερο κοινό στη χώρα. Ο Μέντες άρχισε να «βυθίζεται» στο εν λόγω μουσικό είδος, συμπράττοντας με μουσικούς όπως οι Αντόνιο Κάρλος Τζομπίμ και ο Ζοάο Τζιλμπέρτο.

Η πρώτη του ηχογράφηση, με τίτλο «Dance Moderno», κυκλοφόρησε το 1961 από την εταιρεία Philips Records. Τρία χρόνια αργότερα, εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να γλιτώσει από τη στρατιωτική δικτατορία. Εκεί σχημάτισε ένα νέο συγκρότημα που ονομάστηκε Brasil ’66, στο οποίο συμμετείχαν οι Αμερικανίδες τραγουδίστριες Λάνι Χολ και Κάρεν Φίλιπ.

Η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία ήρθε με το «Mas Que Nada». Υπάρχει «κάτι πολύ μαγικό σε αυτό το τραγούδι», ανέφερε αρκετά χρόνια αργότερα ο Μέντες. «Οι άνθρωποι αγαπούν αυτό το τραγούδι, παντού στον κόσμο».

Το «Mas Que Nada» ήταν το πρώτο τραγούδι στην πορτογαλική γλώσσα που έγινε παγκόσμια επιτυχία και οδήγησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Brasil ’66 στο Top 10 των αμερικανικών charts.

Οταν διασκεύασε το «The Fool On The Hill» των Beatles, το 1967, ο Πολ Μακάρτνει έγραψε στον Μέντες ένα γράμμα, λέγοντάς του ότι ήταν η αγαπημένη του εκδοχή του τραγουδιού.

Μεταξύ άλλων, ο Μέντες έδωσε συναυλίες και στον Λευκό Οίκο, για λογαριασμό των προέδρων Λίντον Τζόνσον και Ρίτσαρντ Νίξον.

Το 1992, κέρδισε βραβείο Grammy για το άλμπουμ του «Brasileiro», ενώ δύο δεκαετίες αργότερα, το 2012, ήταν υποψήφιος για Οσκαρ, για τη δημιουργία του τραγουδιού «Real in Rio», από την ταινία κινουμένων σχεδίων Rio.

Ο Σέρτζιο Μέντες αφήνει πίσω τη σύζυγό του, η οποία τραγούδησε σε πολλούς από τους δίσκους του, ενώ είχε επίσης πέντε παιδιά.

