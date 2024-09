Mont Blanc: Αγνοούνται 4 ορειβάτες στο ψηλότερο βουνό των Αλπεων

Τέσσερις ορειβάτες αγνοούνται από χθες στο Mont Blanc, την ψηλότερη κορυφή της δυτικής Ευρώπης στις Αλπεις.

Πρόκειται για δύο Ιταλούς και δύο Κορεάτες. Οι Ιταλοί ορειβάτες, είχαν αποκλειστεί στο «Λευκό Ορος» λόγω κακών καιρικών συνθηκών κοντά στην κορυφή των δυτικών Αλπεων, σε υψόμετρο άνω των 4.500 μέτρων.

🔵#Montagna Due alpinisti italiani sono morti sulla #Marmolada lungo la via che porta alla cima. In corso il recupero dei corpi; in azione l’elicottero del Soccorso Alpino. L’allarme sarebbe stato dato dalla moglie di una delle vittime, dopo il mancato rientro a casa. pic.twitter.com/CZmMLuUPZu

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 4, 2024