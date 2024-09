Ευφορία στη Βρετανία για τον σπάνιο νεοσσό καζουάριο – «Το πιο επικίνδυνο πτηνό στον κόσμο»

Ένας νεοσσός καζουάριος, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φονικά πτηνά στον κόσμο, εκκολάφθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά σε πάρκο πουλιών στο Cotswolds του Γκλόστερσαϊρ.

Οι φροντιστές του Birdland επιχειρούν εδώ και 25 χρόνια να αναπαραγάγουν το γιγάντιο πτηνό που όμως δεν πετά.

O νεοσσός είναι μόλις ο τέταρτος που εκκολάπτεται στην Ευρώπη φέτος και ο πρώτος που γεννιέται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2021.

«Όταν πρωτοείδαμε τον μικροσκοπικό νεοσσό, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή» σημειώνει ο Άλιστερ Κιν, φροντιστής του πάρκου.

«Ο καζουάριος έχει τη φήμη ενός από τα πιο επικίνδυνα πουλιά στον κόσμο και το μέγεθος, η ταχύτητα και η δύναμή του σε συνδυασμό με τα νύχια του που μοιάζουν με στιλέτο και έχουν μήκος 10 εκατοστών, σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε τη φροντίδα τους εξαιρετικά σοβαρά υπ’όψιν».

Το πτηνό αυτό που έχει συγγένεια με το εμού και ενδημεί στα τροπικά δάση της Νέας Γουινέας και της βόρειας Αυστραλίας, θεωρείται τόσο επικίνδυνο λόγω των πανίσχυρων ποδιών του, των κοφτερών νυχιών και της επιθετικής συμπεριφοράς του, όταν απειλείται.

Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από καζουάριο, με μία από τις πιο πρόσφατες το 2019, όταν ένας 75χρονος κατέληξε μετά από επίθεση που δέχθηκε από οικόσιτο καζουάριό του.

Οι περήφανοι γονείς του μικρού, ένα αρσενικό από το Άλφεν της Ολλανδίας και ένα θηλυκό από τη Φρανκφούρτη, φιλοξενούνται στο Birdland από το 2012, στο πλαίσιο του Προγράμματος Απειλούμενων Ειδών της Ευρώπης.

The Cassowary, often dubbed the ‘rainforest gardener’, plays a vital role in seed dispersal, helping maintain the health of its habitat. Yet, these incredible birds are endangered due to habitat loss and human interference. Let’s spread awareness! 🌳🐦 pic.twitter.com/b6Kqihx8nD

— Birdland (@Birdland_) May 17, 2024