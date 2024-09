Γάζα: Νέες εντολές εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό – Επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης πολλών περιοχών στο βορειοδυτικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των δυνάμεών του εναντίον της Χαμάς. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση και στο μέτωπο του Λιβάνου, καθώς η Χεζμπολάχ έπληξε κτίρια στη Ναχαρίγια, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν Αμερικανούς αξιωματούχους για τα σχέδιά τους σε σχέση με τη σύγκρουση με τη λιβανέζικη οργάνωση.

Με ανακοίνωσή του μέσω του Χ, ο ισραηλινός στρατός καλεί τους αμάχους που βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της Γάζας να το εγκαταλείψουν, αναρτώντας χάρτη με διάφορες περιοχές «που θεωρούνται επικίνδυνες ζώνες μάχης». Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) αναφέρει ότι «οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκτοξεύουν ξανά ρουκέτες στο κράτος του Ισραήλ και πραγματοποιούν τρομοκρατικές ενέργειες από αυτήν την περιοχή».

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «ολοκλήρωσε την εξάρθρωση της στρατιωτικής δομής» της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και στη συνέχεια προχώρησε σε χερσαίες επιχειρήσεις στο κεντρικό και νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το πρωί της Δευτέρας, οι ταξιαρχίες αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης στη Γάζα, ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ, κυρίως στην πόλη Ασκελόν.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά στους περίπου 11 μήνες που διαρκεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ή αυτοσχέδια καταφύγια ύστερα από κάθε εντολή εκκένωσης, παίρνοντας μαζί τους τα υπάρχοντά τους, ορισμένες φορές χωρίς να ξέρουν πού να πάνε και αν θα είναι ασφαλείς στη διαδρομή.

Το πρωί της Δευτέρας, επίσης, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση με drones σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ναχαρίγια στο Ισραήλ, αλλά και σε ισραηλινή στρατιωτική βάση στη Δυτική Γαλιλαία, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα σε ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο.

Hezbollah is a terrorist organization that deliberately fires at residential buildings with the intent to kill Israeli civilians.

If the international community cannot restrain Hezbollah, it shouldn’t complain when we act with force and exact a heavy price from Lebanon and… pic.twitter.com/WNeTUJbZIa

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) September 9, 2024