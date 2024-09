Κέιτ Μίντλετον: Νέο βίντεο – μήνυμα για το τέλος της χημειοθεραπείας

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε την προληπτική χημειοθεραπεία της για τον καρκίνο και ότι αναμένεται να πραγματοποιήσει μια σειρά δημοσίων εμφανίσεων φέτος, ωστόσο υπογράμμισε ότι η πορεία προς την πλήρη ανάρρωση θα είναι μακρά.

Η 42χρονη Κέιτ, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, υποβλήθηκε σε σημαντική εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα τον περασμένο Ιανουάριο. Τότε έγινε γνωστό ότι έχει καρκίνο και υποβαλλόταν θεραπεία.

«Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας πω πόσο ανακουφιστικό είναι που επιτέλους ολοκλήρωσα τη χημειοθεραπεία μου», ανέφερε σε ένα προσωπικό μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο της.

«Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια. Η ζωή όπως την ξέρετε μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή και έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να πλοηγηθούμε στα φουρτουνιασμένα νερά και στον άγνωστο δρόμο», πρόσθεσε.

Η Κέιτ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την εμφάνιση των προβλημάτων υγείας της τον Ιούνιο στο «Trooping the Colour», την ετήσια στρατιωτική παρέλαση για τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου, και τον Ιούλιο εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα τένις του Γουίμπλεντον.

Στο πλαίσιο της τελευταίας ανακοίνωσης, το παλάτι του Κένσιγκτον έδωσε στη δημοσιότητα ένα προσωπικό βίντεο της Κέιτ με τον Γουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά, το οποίο γυρίστηκε στο Νόρφολκ.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024