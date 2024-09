La Repubblica: Ο Σολτς προτείνει ειρηνευτικό σχέδιο με εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο

Ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο προς τη Ρωσία, ετοιμάζει ο καγκελάριος της Γερμανίας, Ολαφ Σολτς, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica. Στόχος του σχεδίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι να καταστεί δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο σχέδιο θα προβλέπεται απευθείας συμμετοχή της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις.

Αν ισχύει το ρεπορτάζ, θα πρόκειται για ουσιαστική στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής στο ουκρανικό, καθώς το Βερολίνο μέχρι στιγμής έχει ταχθεί χωρίς ταλαντεύσεις στο πλευρό του Κιέβου, στηρίζοντας τους στόχους του.

Ωστόσο, εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι ο Γερμανός καγκελάριος, «με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να μείνει στην Ιστορία ως ο καγκελάριος της ειρήνης και να εξασφαλίσει, παράλληλα, την παραμονή του στην εξουσία».

Μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της συνεδρίασης της ομάδας συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ουκρανίας στο Ραμστάιν, ο Γερμανός καγκελάριος της Γερμανίας έδωσε συνέντευξη στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ZDF.

Εκεί δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνούν ότι η Ρωσία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην επόμενη σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία και έκανε έκκληση να αυξηθούν οι προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος.

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να συζητήσουμε πώς θα βγούμε από την εμπόλεμη κατάσταση συντομότερα από τη γενική εντύπωση που επικρατεί», είπε ο Ολαφ Σολτς στο ZDF. «Θα υπάρξει σίγουρα μια νέα ευρύτερη ειρηνευτική σύνοδος και ο πρόεδρος (Ζελένσκι) και εγώ συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι παρούσα και η Ρωσία».

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δεν έδωσε πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αλλά είπε ότι είναι ευγνώμων για τη στήριξη που έλαβε στο Ραμστάιν και πρόσθεσε:

«Το κύριο ζήτημα για εμάς τώρα, στην έναρξη του φθινοπώρου, είναι να ενισχυθεί η θέση της Ουκρανίας, να προστατέψουμε τις πόλεις και τα χωριά μας από τον ρωσικό τρόμο και, φυσικά, να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες των στρατιωτών μας που βρίσκονται στο μέτωπο».

We immediately began working to fulfill all the agreements with our partners that we reached this week, following the Ramstein meeting and key talks in Germany and Italy. Our defense minister and military also held meetings in France, the UK, and Germany. We’re counting on… pic.twitter.com/7oebSjXNm1

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2024