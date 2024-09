Φονικές πλημμύρες στο Μαρόκο: Εικόνες καταστροφής – Τουλάχιστον 18 νεκροί

Τους 18 έφτασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών και πλημμυρών που έπληξαν το Σαββατοκύριακο τις επαρχίες Τάτα, Τιζνίτ, Ερατσίντια, Τινγκίρ και Ταρουντάν στο νότιο Μαρόκο.

Σύμφωνα με τις αρχές τις χώρας, ακόμη τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται.

Heavy flood in Taznacht in the province of Ouarzazate, Morocco 🇲🇦 (07.09.2024) pic.twitter.com/GaZi4SVJbr

— علي أسد Ali Asad (@Eagle4kw) September 8, 2024