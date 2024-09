Χάρβεϊ Γουάινστιν: Επειγόντως στο χειρουργείο για επέμβαση στην καρδιά

Ο έκπτωτος παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβι Γουάινστιν, που βρίσκεται που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση, εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Εν τω μεταξύ, σε λίγες ημέρες ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, όπου οι εισαγγελείς θα παρουσίαζαν νέα στοιχεία εις βάρος του, ώστε να ασκηθεί νέα ποινική δίωξη για σεξουαλικά εγκλήματα.

JUST IN: Harvey Weinstein was rushed from Rikers Island, where he is being held, to Bellevue Hospital for emergency heart surgery Monday after experiencing chest pains, sources told ABC News. https://t.co/akRX8wCfqV

— ABC News (@ABC) September 9, 2024