Κοντά στη Μόσχα πια τα ουκρανικά ντρόουν – Νεκρός 9χρονος

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 71 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, κατά τις αρχές και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, αλλά ένα παιδί έπεσε θύμα της επίθεσης στη ρωσική ενδοχώρα.

🚨#BREAKING: Fire reported after drone hits multi-story building in Ramenskoye, Russia, several apartments burning.

📌#Ramenskoye | #Russia

Currently, evacuations are underway as a fire is in progress at a multi-story building in Ramenskoye, a town located in the Moscow region… pic.twitter.com/X3e5yMMkiZ

