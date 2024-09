Αποχώρησε η αντιπροσωπεία της Συρίας σε ομιλία του Χακάν Φιντάν

Η συριακή αντιπροσωπεία φέρεται να αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου μετά την ανακοίνωση ότι επίκειται η ομιλία του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος υπουργός μίλησε για πρώτη φορά ύστερα από 13 χρόνια στην 162η συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Al Arabiya ανέφερε ότι η συριακή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Φαισάλ αλ-Μικντάντ, αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων όταν αναγγέλθηκε η ομιλία του Φιντάν και στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο μετά το τέλος αυτής.

Ωστόσο, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι εκπρόσωπος της συριακής αντιπροσωπείας παρέμεινε στον χώρο και παρακολούθησε την ομιλία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. «Ο Αραβικός Σύνδεσμος λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση. Ακόμη και ένα μέλος μπορεί να μπλοκάρει τις αποφάσεις. Αν είχαν πρόβλημα με τη συμμετοχή της Τουρκίας, θα το είχαν εκφράσει κατά τη διαδικασία της πρόσκλησης. Δεν αντιτάχθηκαν στη συμμετοχή της Τουρκίας», τόνισε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή της αποχώρησης της συριακής αντιπροσωπείας από την αίθουσα συνεδριάσεων καθώς ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, πρόκειται να εκφωνήσει την ομιλία του.

The Syrian regime delegation leaves the meeting room as the Turkish Foreign Minister, Hakan Fidan, is about to deliver his speech during the Arab League summit. pic.twitter.com/2JxiHxtYqf

— Levant 24 (@Levant_24_) September 10, 2024