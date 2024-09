Διακοπές στο διάστημα για έναν δισεκατομμυριούχο και την παρέα του

Ενας δισεκατομμυριούχος, ένας πιλότος και δύο υπάλληλοι της SpaceX εκτοξεύτηκαν με έναν πύραυλο Falcon 9 από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, για τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην ιστορία, μια φιλόδοξη αποστολή που θα σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην εμπορική αξιοποίηση του διαστήματος.

Ο πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, μεταφέροντας σε τροχιά την κάψουλα Dragon, που θα φιλοξενήσει τους επιβάτες της αποστολής, αποκαλούμενης Polaris Dawn («Αυγή του Πολικού Αστέρα»).

«Συγχαρητήρια στις ομάδες της SpaceX και το πλήρωμα του προγράμματος Polaris» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο ιδρυτής της εταιρείας, Ιλον Μασκ.

Congratulations SpaceX team and the @PolarisProgram crew!! https://t.co/untLEjlYaI

Ο επικεφαλής της πενθήμερης αυτής αποστολής είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Aϊζακμαν, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με τη SpaceX και χρηματοδοτεί ένα μέρος του ταξιδιού. Το ακριβές ποσό που κατέβαλε δεν αποκαλύφθηκε.

Ενας από τους σημαντικότερους στόχους είναι να δοκιμαστούν οι ολοκαίνουριες, φουτουριστικές στολές της εταιρείας, με μια σύντομη έξοδο από την κάψουλα για έναν διαστημικό περίπατο.

Το σκάφος θα φτάσει σε ύψος τα 1.400 χιλιόμετρα, στην πιο μακρινή επανδρωμένη αποστολή που έχει γίνει ποτέ, μετά τις αποστολές «Απόλλων», σε ύψος υπερτριπλάσιο από αυτό που κινείται ο διεθνής διαστημικός σταθμός.

Οι δύο υπάλληλοι της SpaceX, η Σάρα Γκίλις και η Αννα Μένον, θα γίνουν οι πρώτες γυναίκες που ταξιδεύουν σε τόσο μεγάλη απόσταση από τη Γη. Ο τέταρτος επιβάτης είναι ο πιλότος Σκοτ Ποτίτ, πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και στενός συνεργάτης του Αϊζακμαν.

Polaris Dawn is go for launch pic.twitter.com/tx1gUyZjZr

— SpaceX (@SpaceX) September 10, 2024