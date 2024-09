Εκλογές ΗΠΑ: Ποιον θέλουν για πρόεδρο οι δισεκατομμυριούχοι; Ποιοι στηρίζουν Τραμπ και ποιοι Χάρις

Περίπου επτά εβδομάδες απομένουν ως τις προεδρικές κάλπες της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, και οι προεκλογικές εκστρατείες της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ήδη καταφέρει να συγκεντρώσουν εκατομμύρια σε δωρεές από απλούς πολίτες αλλά και από δισεκατομμυριούχους.

Η ισχύς και η επιρροή των δισεκατομμυριούχων μπορεί να έχει, ωστόσο, τεράστιο αντίκτυπο όχι μόνο στο εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και στην όποια επόμενη αμερικανική διοίκηση, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg το οποίο συνέταξε «μια λίστα με τους πλουσιότερους Αμερικανούς που έχουν υποστηρίξει έναν από τους δύο προεδρικούς υποψηφίους, είτε στα λόγια είτε με πράξεις».

Στην εν λόγω λίστα βρίσκει κανείς πρόσωπα προερχόμενα από τη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) που έχουν κάνει δωρεές στις εκστρατείες της Χάρις ή του Τραμπ, αλλά και υπερπλουσίους όπως είναι οι Ελον Μασκ και Μπιλ Ακμαν που έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι στηρίζουν έναν από τους δύο προεδρικούς υποψηφίους.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των υπερπλουσίων, ο Τραμπ παρουσιάζεται να έχει προβάδισμα έναντι της Χάρις. Ο Ρεπουμπλικανός έχει λάβει τουλάχιστον 24,4 εκατομμύρια δολάρια από 13 άτομα, ενώ στον αντίποδα η εκστρατεία της Χάρις έχει λάβει τουλάχιστον 12,8 εκατομμύρια δολάρια από 20, με την υποσημείωση ότι στις δωρεές της Χάρις συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που είχαν γίνει υπέρ της υποψηφιότητας Μπάιντεν προτού εκείνη πάρει το προεδρικό χρίσμα του κόμματος των Δημοκρατικών.

Το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ οφείλεται κυρίως στις –ύψους εκατομμυρίων– δωρεές τριών ατόμων: της Μίριαμ Αντελσον, της Νταϊάν Χέντρικς και του Κέλσι Γουόρεν.

Από την άλλη πλευρά, ο πλουσιότερος από τους δισεκατομμυριούχους που έχουν πάρει θέση στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Ερικ Σμιντ, ο οποίος έχει δώσει σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία της.

Η ομάδα του Τραμπ

(AP Photo)

Ελον Μασκ (περιουσία 236,8 δισ. δολ.): Ο ιδιοκτήτης της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla δηλώνει υποστηρικτής της προεδρικής υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανού. Αν και δεν έχει κάνει δωρεές απευθείας στην εκστρατεία του Τραμπ, συνέλαβε στη σύσταση της ομάδας America PAC (οι PACs ή επιτροπές πολιτικής δράσης είναι οργανώσεις που συγκεντρώνουν αφορολόγητα δωρεές υπέρ υποψηφίων, νόμων, πολιτικών πρωτοβουλιών κ.ά.) η οποία υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει μέχρι στιγμής ξοδέψει τουλάχιστον 45 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Στίβεν Σβάρτσμαν (περιουσία 45,8 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος της Blackstone έδωσε 419.600 δολ. στην Trump 47 Committee που στηρίζει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Μίριαμ Αντελσον (περιουσία 32,1 δισ. δολ.): Η μεγαλομέτοχος του κολοσσού Las Vegas Sands έδωσε 5 εκατ. δολ. στην Preserve America PAC και 844.600 δολ. στην Trump 47 Committee.

Τζεφ Χίλντεμπραντ (περιουσία 17,4 δισ. δολ.): Ο ιδιοκτήτης της Hilcorp Energy έδωσε 3.300 δολ. στην Donald J. Trump for President 2024 Inc. μέσω της Trump 47 Committee.

Χάρολντ Χαμ (περιουσία 14,3 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος της Continental Resources έδωσε 200.000 δολ. στη Make America Great Again Inc., 614.000 δολ. στην Trump 47 Committee και 3.300 δολ. στην Donald J. Trump for President 2024 Inc.

Τίλμαν Φερτίτα (περιουσία 13,2 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fertitta Entertainment έδωσε 407.300 δολ. στην Trump 47 Committee και 3.300 δολ. στην Donald J. Trump for President 2024 Inc.

Αντι Μπιλ (περιουσία: 13,1 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος της Beal Financia έδωσε 200.000 δολ. στη Make America Great Again Inc. και 838.000 στην Trump 47 Committee.

Νταϊάν Χέντρικς (περιουσία: 12,8 δισ. δολ.): Η πρόεδρος της ABC Supply έδωσε 5 εκατ. δολ. στη Make America Great Again Inc. και 844.600 δολ. στην Trump 47 Committee.

Γούντι Τζόνσον (περιουσία: 8,7 δισ. δολ.): Ο ιδιοκτήτης των ομάδας των New York Jets έδωσε 1 εκατ. δολ. στη Make America Great Again Inc. και 806.300 δολ. στην Trump 47 Committee.

Μπιλ Ακμαν (περιουσία: 7,7 δισ. δολ.): Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τραμπ αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια δωρεά υπέρ του Ρεπουμπλικανού.

Τζο Ρίκετς (περιουσία: 7,6 δισ. δολ.): Ο ιδρυτής της TD Ameritrade έδωσε 824.600 δολ. στην Trump 47 Committee.

Εντουαρντ Ρόσκι (περιουσία: 7,3 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος της Majestic Realty έδωσε 100.000 δολ. στην Trump 47 Committee.

Μπέρνι Μάρκους (περιουσία: 7,2 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής της Home Depot έδωσε 1 εκατ. δολ. στη Make America Great Again Inc. και στη Trump 47 Committee.

Κέλσι Γουόρεν (περιουσία: 7,1 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της Energy Transfer LP έδωσε 5 εκατ. δολ. στη Make America Great Again Inc. και 814.600 δο. στην Trump 47 Committee.

Γκάρι Ρόλινς (περιουσία: 7,1 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Rollins Inc. έδωσε 12.500 δολ. στην Trump 47 Committee.

Τζεφ Γιας (περιουσία: 46,5 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής Susquehanna International Group έχει δηλώσει ότι στηρίζει Τραμπ, αλλά δεν έχει στηρίξει με κάποια δωρεά απευθείας την εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού.

Η ομάδα της Χάρις

Ο Ερικ Σμιντ (AP Photo/Susan Walsh)

Ερικ Σμιντ (περιουσία 30,2 δισ. δολ.): Ο πρώην διευθύνων της Alphabet έδωσε 1,6 εκατ. δολ. στη Future Forward PAC και 1,16 εκατ. δολ. στο Biden Victory Fund.

Ντάστιν Μόσκοβιτς (περιουσία 24,2 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής της Meta Platforms έδωσε 929.600 δολ. στο Biden Victory Fund.

Κρίστι Γουάλτον (περιουσία 15,4 δισ. δολ.): Η νύφη του ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων Walmart Σαμ Γουάλτον ακόμη δεν έχει κάνει κάποια δωρεά απευθείας υπέρ της Χάρις αλλά στις 15 Σεπτεμβρίου διοργανώνει εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Μελίντα Φρεντς Γκέιτς (περιουσία 13,5 δισ. δολ.): Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς και πρώην συμπρόεδρος του Bill & Melinda Gates Foundation έδωσε 3.300 δολ. στην εκστρατεία Harris for President μέσω του Harris Victory Fund.

Ελίζαμπεθ Τζόνσον (περιουσία: 11,9 δισ. δολ.): Η κόρη του πρώην προέδρου της Fidelity Investments έδωσε 50.000 δολ. στο Biden Action Fund, 6.600 δολ. στην εκστρατεία Biden for President και 100.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Λορίν Πάουελ Τζομπς (περιουσία: 11,1 δισ. δολ.): Η ιδρύτρια της Emerson Collective και χήρα του Στιβ Τζομπς έδωσε 929.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Ντέιβιντ Σο (περιουσία: 10,4 δισ. δολ.): Ο ιδρυτής και μεγαλομέτοχος της DE Shaw & Co. έδωσε 295.700 στο Biden Action Fund.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (AP Photo/Daniel Cole, Pool)

Στίβεν Σπίλμπεργκ (περιουσία: 9,3 δισ. δολ.): Ο αστέρας του Χόλιγουντ έδωσε 929.600 δολ. στο Biden Victory Fund.

Τζον Γκρέι (περιουσία: 7,9 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος της Blackstone έδωσε 50.000 δολ. στο Biden Action Fund και 413.000 δολ. στο Harris Action Fund.

Πατ Στράικερ (περιουσία: 7,9 δισ. δολ.): Η μέτοχος της Stryker Corp. έδωσε 1,05 εκατ. δολ. στο Biden Victory Fund.

Χένρι Λάουφερ (περιουσία: 7,8 δισ. δολ.): Ο (πρώην) αντιπρόεδρος της Renaissance Technologies έδωσε 500.000 δολ. στην American Bridge 21st Century, 1,26 εκατ. δολ. στο Biden Victory Fund και 419.600 δολ. στο Biden Action Fund.

Μαρκ Κιούμπαν (περιουσία: 7,6 δισ. δολ.): Ο συνιδιοκτήτης των Dallas Mavericks έχει στηρίξει την υποψηφιότητα της Χάρις αλλά προς το παρόν δεν έχει κάποια δωρεά υπέρ της.

Τζο Τζέμπια (περιουσία: 7,4 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής της Airbnb έδωσε 20.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Τζον Ντόερ (περιουσία: 7,4 δισ. δολ.): Ο πρόεδρος και συνιδρυτής της Kleiner Perkins έδωσε 832.600 δολ. στο Biden Action Fund.

Μαργκό Περό (περιουσία 6,8 δισ. δολ.): Η χήρα του Ρος Περό έδωσε 20.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Τόνι Τζέιμς (περιουσία 6,5 δισ. δολ.): Ο άλλοτε διευθύνων της Blackstone έδωσε 100.000 δολ. στο Biden Action Fund.

Γκόρντον Γκέτι (περιουσία: 6,5 δισ. δολ.): Ο υιός του επενδυτή και μουσικοσυνθέτη Τζ. Πολ Γκέτι έδωσε 929.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Τζορτζ Σόρος (περιουσία: 6,5 δισ. δολ.): Ο ιδρυτής του Soros Fund Management έδωσε 903.000 δολ. στο Biden Victory Fund και 6.600 δολ. στην εκστρατεία Biden for President.

Τζον Σολ (περιουσία: 6,4 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής και διευθύνων του SAS Institute έδωσε 82.600 δολ. στο Biden Victory Fund.

Ριντ Χέιστινγκς (περιουσία: 5,9 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής του Netflix έδωσε 100.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Τζέιμς Κοξ Τσέιμπερς (περιουσία: 5,7 δισ. δολ.): Ο μέτοχος της Cox Enterprises έδωσε 200.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Κάθριν Ρέινερ (περιουσία: 5,7 δισ. δολ.): Η μέτοχος της Cox Enterprises έδωσε 300.000 δολ. στο Biden Victory Fund.

Μπιλ Γκέιτς (156,9 δισ. δολ.): Ο συνιδρυτής της Microsoft παρουσιάστηκε να στηρίζει την υποψηφιότητα της Χάρις στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο France24.

Μάικλ Μπλούμπεργκ: Ο ιδρυτής της Bloomberg LP, μητρικής του δικτύου Bloomberg News, έδωσε 929.600 δολ. στο Biden Victory Fund.

Ο ουδέτερος Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (AP Photo/David Zalubowski)

Ο επικεφαλής της Meta Platforms, η περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 177 δισ. δολ., έχει αναφέρει σε επιστολή του ότι ο στόχος του είναι να παραμείνει ουδέτερος και να μη διαδραματίσει οιονδήποτε ρόλο προεκλογικά.

Οι φίλοι της Νίκι Χέιλι και του Ντε Σάντις

Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Σταν Ντρούκενμιλερ, ο Κεν Γκρίφιν και ο Τσαρλς Κοχ είχαν στηρίξει την προεδρική υποψηφιότητα της Νίκι Χέιλι ενάντια στον Τραμπ. Οσο για τον Ρούπερτ Μέρντοχ, εκείνος στην αρχή της προεκλογικής κούρσας είχε παρουσιαστεί να στηρίζει την προεδρική υποψηφιότητα του Ρον Ντε Σάντις. Δεν είναι απολύτως σαφές πια εάν όλοι αυτοί θα ψηφίσουν Τραμπ ή όχι.

Με πληροφορίες από Bloomberg