Ιταλός ΥΠΕΞ: Εάν η Ε.Ε. δεν τείνει το χέρι στα Βαλκάνια, τότε Ρωσία, Κίνα και Τουρκία θα διεκδικήσουν ρόλο

O υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, προειδοποίησε σήμερα από τα Σκόπια ότι χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια αν η Ε.Ε. δεν τείνει το χέρι στην περιοχή.

«Θα πρέπει να τείνουμε το χέρι σε εκείνους τους λαούς που θέλουν να είναι μαζί μας, με τους Ευρωπαίους, ειδικά με τους φίλους μας από τα Βαλκάνια. Τα ανεπίλυτα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ώστε να γίνουν σεβαστά τα ευρωπαϊκά ενταξιακά δικαιώματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα υπάρχει κάποιος άλλος που θα θελήσει να μας αντικαταστήσει, εννοώ τη Ρωσία, την Κίνα και άλλα μέρη του κόσμου, εννοώ την Τουρκία. Είμαστε πολιτικά πεπεισμένοι ότι τα Βαλκάνια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ε.Ε.», δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι.

🇲🇰🇮🇹 Today’s visit by Italy’s Foreign Minister, @Antonio_Tajani, reaffirms our commitment to deepening political dialogue and cooperation.

🇪🇺 As the first visit by an EU member state’s Foreign Minister since the formation of our new government, it highlights our strong bilateral… pic.twitter.com/rcXwmJAhEu

— Timco Mucunski (@TimcoMucunski) September 10, 2024