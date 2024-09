Κρεμλίνο για το ντιμπέιτ: Ο Τραμπ και η Χάρις να αφήσουν τον Πούτιν έξω από τη μάχη τους

Μπορεί το Κρεμλίνο να είχε δηλώσει ότι δεν θα παρακολουθήσει το ντιμπέιτ της Κάμαλα Χάρις με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν παρέλειψε να το σχολιάσει: Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν άρεσε στη ρωσική προεδρία ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Βλαντίμιρ Πούτιν στην τηλεμαχία για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Και κάλεσε την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν να τον εμπλέκουν στην πολιτική τους σύγκρουση.

Ο Ρώσος πρόεδρος, πριν από μία εβδομάδα περίπου, είχε δηλώσει αστειευόμενος ότι προτιμά την Κάμαλα Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας επίσης ότι του αρέσει ο τρόπος που γελάει. Η δήλωση αυτή είχε προκαλέσει την αντίδραση του Λευκού Οίκου, που καλούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει να σχολιάζει τις αμερικανικές εκλογές.

Σήμερα, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο δεν παρακολούθησε άμεσα την τηλεμαχία, αλλά πως ενημερώθηκε από όσα μετέδωσαν ειδησεογραφικές πηγές.

«Φυσικά, παρατηρήσαμε ότι και οι δύο υποψήφιοι ανέφεραν τον πρόεδρό μας, ανέφεραν τη χώρα μας. Φυσικά, η θέση είναι εντελώς ξεκάθαρη: οι ΗΠΑ, ως σύνολο, ανεξάρτητα από το κόμμα από το οποίο προέρχονται οι υποψήφιοι, διατηρούν μια αρνητική στάση, μια μη φιλική στάση προς τη χώρα μας», είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Το όνομα του Πούτιν χρησιμοποιείται ως ένα από τα εργαλεία στην εγχώρια πολιτική σύγκρουση στις ΗΠΑ. Πραγματικά δεν μας αρέσει αυτό και ελπίζουμε ότι θα αφήσουν ήσυχο το όνομα του προέδρου μας», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκαν στη Ρωσία και τον πρόεδρό της και διασταύρωσαν τα ξίφη τους αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Χάρις είπε ότι, εάν ήταν πρόεδρος ο Τραμπ, ο Πούτιν θα στρογγυλοκαθόταν «στο Κίεβο αυτή τη στιγμή» και πως «θα τον έτρωγε για μεσημεριανό», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να «τελειώσει αυτός ο πόλεμος», χωρίς να λέει εάν επιθυμεί να κερδίσει η Ουκρανία.

Vice President Harris: “Putin would eat you for lunch.” pic.twitter.com/WLAl2hJ2cw

Είπε επίσης ότι ο ίδιος έχει μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αφότου έφυγε από την προεδρία. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι, εάν εκλεγεί, θα διευθετήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, που δεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν τα δύο τελευταία χρόνια.

Trump says he met with Putin sometime after he left office. Was this known? pic.twitter.com/pKhokjPwVU

