Ερντογάν: Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο

Την υποστήριξη της Αγκυρας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της εμπόλεμης Ουκρανίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι ακλόνητη», δήλωσε ο Ερντογάν την Τετάρτη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για την 4η Σύνοδο Ηγετών της Κριμαϊκής Πλατφόρμας.

Παράλληλα, ο Ερντογάν τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επιστροφής της Κριμαίας στην Ουκρανία, η οποία κατελήφθη από ρωσικές δυνάμεις το 2014. «Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία επιβάλλεται από το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η ειλικρινής επιθυμία μας είναι ο πόλεμος να τελειώσει με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που θα βασίζεται στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε επίσης για το θέμα των Τατάρων της Κριμαίας και τα δικαιώματά τους στην περιοχή. «Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Τούρκων Τατάρων της Κριμαίας κατά την προσεχή περίοδο», σημείωσε.

