Χειραψία της Χάρις με τον Τραμπ μερικές ώρες μετά το ντιμπέιτ – Παρών και ο Μπάιντεν

Νέα χειραψία ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ κατέγραψαν οι κάμερες στην τελετή που έγινε στο κέντρο του Μανχάταν για την επέτειο της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης στεκόταν ανάμεσα στον γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ και τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Δίπλα από τον Τραμπ βρισκόταν ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Στο βίντεο, ο Μπλούμπεργκ φαίνεται να προτρέπει τη Χάρις να δώσει το χέρι της, με τον Τραμπ να είναι δεκτικός στην κίνηση αυτή. Σούμερ, Μπάιντεν και Μπλούμπεργκ φαίνονται στη συνέχεια να παρακολουθούν τη στιγμή που οι δύο υποψήφιοι δίνουν τα χέρια.

Ο χειραψία έγινε λιγότερο από 12 ώρες μετά το ντιμπέιτ ανάμεσα στους δύο προεδρικούς υποψηφίους το οποίο διοργάνωσε το ABC News.

Πριν ξεκινήσει η τηλεμαχία, Χάρις και Τραμπ έδωσαν τα χέρια, βάζοντας τέλος σε οκτώ χρόνια προεδρικών ντιμπέιτ χωρίς να υπάρχει μια χειραψία ανάμεσα στους υποψήφιους.

VP Kamala Harris and former President Donald Trump shook hands Wednesday morning at the 9/11 ceremony, a day after the second presidential debate.⁠ pic.twitter.com/0LrpNo8Z7B

— NBC New York (@NBCNewYork) September 11, 2024