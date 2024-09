Λονδίνο: Εικόνες πλοίου με ιρανικoύς πυραύλους για τη Ρωσία

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο του Ιράν στο Λονδίνο, σχετικά με τη μεταφορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Ρωσία. Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση βίντεο με δορυφορικές εικόνες, που δείχνουν πλοίο, το οποίο φέρεται ότι μετέφερε τους πυραύλους στο ρωσικό λιμάνι Ολια, στο Αστραχάν.

Η Μόσχα και το Ιράν έχουν διαψεύσει την προμήθεια από τη Μόσχα πυραυλικών συστημάτων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, δήλωσε χθες, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λονδίνο, ότι η Ρωσία παρέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της στην Ουκρανία εντός εβδομάδων.

⚡️Satellite images have captured the 🇷🇺Russian-flagged cargo ship Port Olya 3, which transported around 220 🇮🇷Iranian short-range ballistic missiles across the Caspian Sea to Russia, docked in a Russian port a week ago, – Sky News pic.twitter.com/BqyPbg6uav

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 11, 2024