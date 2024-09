Μπιλ Γκέιτς: Αυτά τα δύο πράγματα τον κρατούν ξάγρυπνο τα βράδια

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς έχει περάσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες προειδοποιώντας το κοινό για τους πιθανούς κινδύνους που έρχονται: από κλιματικές καταστροφές έως κυβερνοεπιθέσεις με σοβαρές συνέπειες.

Σήμερα, υπάρχουν δύο πιθανές καταστροφές κάνουν τον Γκέιτς να ανησυχεί. Η έντονη αναταραχή στον κόσμο θα μπορούσε να προκαλέσει «έναν μεγάλο πόλεμο», είπε ο δισεκατομμυριούχος στο CNBC. «Και εάν αποφύγουμε έναν μεγάλο πόλεμο, τότε ναι, υπάρχει ο κίνδυνος μιας ακόμα πανδημίας, πιθανότατα μέσα στα επόμενα 25 χρόνια».

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι πανδημίες είναι πιθανές, σχεδόν αναπόφευκτες, με το πέρασμα των χρόνων. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι γίνονται πιο συχνές, κάτι που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και την αύξηση του πληθυσμού της γης.

Για αυτό και τόσο ο Γκέιτς όσο και πολλοί ειδικοί σε θέματα υγείας πιστεύουν ότι το ζήτημα δεν είναι το πόσο σύντομα θα χτυπήσει η επόμενη πανδημία, αλλά το εάν τα κράτη θα είναι αυτή τη φορά καλύτερα προετοιμασμένα για να την αντιμετωπίσουν. «Η χώρα από την οποία ο κόσμος περίμενε να ηγηθεί και να αποτελέσει πρότυπο, διέψευσε αυτές τις προσδοκίες», είπε ο Γκέιτς, αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Το 2022, ο Γκέιτς έγραψε το βιβλίο «How to Prevent the Next Pandemic», στο οποίο επέκρινε συγκεκριμένες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και την αμερικανική, γιατί δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες το 2020. Στο βιβλίο του, έκανε συστάσεις για τις χώρες όλου του κόσμου, όπως να ενισχύσουν τις πολιτικές καραντίνας, να επενδύσουν στην παρακολούθηση των ασθενειών και να ενισχύσουν την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων.

Παρότι κάποια πρόοδος έχει γίνει στις ΗΠΑ και αλλού, ο Γκέιτς πιστεύει ότι η παγκόσμια ανταπόκριση δεν είναι αρκετή. «Παρότι πήραμε κάποια από τα μαθήματα της πανδημίας, δυστυχώς ήταν πολύ λιγότερα από ό,τι θα περίμενα», λέει.

Οι πολιτικές διαμάχες που εμπόδισαν την παγκόσμια απάντηση στον Covid εξακολουθούν να εμποδίζουν την κατάλληλη προετοιμασία για την επόμενη πανδημία, προειδοποιεί.

Πηγή: MoneyReview