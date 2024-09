O Μπον Τζόβι έσωσε γυναίκα που απειλούσε να πέσει από γέφυρα – Το «μπράβο» της αστυνομίας

Τα εύσημα της αμερικανικής αστυνομίας απέσπασε ο θρύλος της ροκ, Τζον Μπον Τζόβι, ο οποίος εμπόδισε μία γυναίκα να πηδήξει από γέφυρα, στο Νάσβιλ του Τενεσί, μιλώντας της και προσπαθώντας να την ηρεμήσει, το βράδυ της Τρίτης.

Η Αστυνομία του Νάσβιλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζονται ο Μπον Τζόβι και η ομάδα του να προσπαθούν να καθησυχάσουν μία γυναίκα που στεκόταν στην έξω πλευρά των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων της πεζογέφυρας John Seigenthaler, πάνω από τον ποταμό Κάμπερλαντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπον Τζόβι και οι συνεργάτες του βρίσκονταν στην πεζογέφυρα για τις ανάγκες γυρισμάτων ενός μουσικού βίντεο.

Καθώς κάποιοι πεζοί φαίνεται να την προσπερνούν, η μουσική ομάδα που έστηνε τον εξοπλισμό, παράτησε τις εργασίες της, πηγαίνοντας να συνδράμει. Ο 62χρονος φρόντμαν του ομώνυμου συγκροτήματος φαίνεται να πλησιάζει τη γυναίκα με τα μπλε και να της γνέφει, ενώ στη συνέχεια γέρνει προς αυτήν και αρχίζει να της μιλάει.

Με τη βοήθεια και άλλων διερχομένων, καταφέρνει τελικά να την επαναφέρει στην ασφαλή πλευρά της γέφυρας.

«Χρειάζεται η βοήθεια όλων μας για την ασφάλεια του διπλανού μας» ανέφερε ο αστυνόμος Τζον Ντρέικ σε δήλωσή του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αστυνομία του Νάσβιλ έγραψε: «Ένα μπράβο στον Τζον Μπον Τζόβι και την ομάδα του που βοήθησαν μια γυναίκα στην πεζογέφυρα Seigenthaler, πείθοντάς τη να κατέβει από το περβάζι, πάνω από τον ποταμό, και σώζοντάς τη».

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. “It takes all of us to help keep each other safe,”–Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024