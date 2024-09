Τελικά, τι ρόλο παίζουν οι γάτες στις αμερικανικές εκλογές;

Όλα ξεκίνησαν το 2021, πολύ πριν ο Τζέι Ντι Βανς (διανοηθεί πως θα) γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών.

Τότε είχε κάνει ένα δημόσιο σχόλιο που έμελλε να γίνει «σημαία» της σημερινής προεκλογικής του εκστρατείας.

«Είναι απλώς γεγονός. Δείτε την Κάμαλα Χάρις, τον Πιτ Μπούτιτζετζ (υπουργός Μεταφορών), την AOC (την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μέλος του Κογκρέσου). Όλο το μέλλον των Δημοκρατικών ελέγχεται από ανθρώπους άτεκνους. Και πώς είναι λογικό να έχουμε παραδώσει τη χώρα μας σε ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτήν;» είχε πει τότε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον.

Στη συνέχεια, ωστόσο, τα θαλάσσωσε για τα καλά, διατυπώνοντας δημοσίως μία προσωπική άποψη ως δεδομένο: «Είναι ένα μάτσο άτεκνες cat ladies, δυστυχισμένες με τη ζωή τους και τις επιλογές που έχουν κάνει, γι’ αυτό και θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα δυστυχισμένη».

Όταν τα σχόλια αυτά επανήλθαν στη δημοσιότητα αυτό το καλοκαίρι, λόγω της υποψηφιότητας Βανς, το προεκλογικό επιτελείο της Κάμαλα Χάρις παρατήρησε πως ο Βανς «δεν ήταν υπέρ της οικογένειας [αλλά] κατά των γυναικών». Μια από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις ήρθε από την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία έκανε σοβαρές προσπάθειες για να αποκτήσει παιδί, εγείροντας το θέμα της υπογονιμότητας: «Κύριε Βανς, εύχομαι η κόρη σας να είναι αρκετά τυχερή ώστε να αποκτήσει δικά της παιδιά μια μέρα». Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο Βανς είχε καταφέρει να προσβάλει όχι μόνο τις οικογένειες χωρίς παιδιά και τις γυναίκες χωρίς παιδιά, αλλά και τους θετούς γονείς όπως είναι η Χάρις και τους γκέι γονείς όπως ο Μπούτιτζετζ.

Παράλληλα, χθες, μία από τις αποκαλούμενες από τον Βανς δυστυχισμένες cat ladies, η Τέιλορ Σουίφτ, γνωστοποίησε για πρώτη φορά πως στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για τις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

Θα αποδειχτούν οι γάτες μπούμερανγκ για τους Ρεπουμπλικανούς; Και αν ναι, σε ποιες πολιτείες;

Αν ο Vance επιχειρούσε να απευθυνθεί σε μια υποθετική «κυνόφιλη» εκλογική βάση -του τύπου «εμείς, οι άνθρωποι των σκύλων, περιφρονούμε τους άτεκνους γατογονείς»- το εγχείρημα δεν θα επιτύχει, λέει η Ζόε Γουίλιαμς του Guardian.

Όπως παρουσιάζει σφυγμομέτρηση του 2020 για τους ψηφοφόρους και τα κατοικίδιά τους, παρότι οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι εξίσου πιθανό να είναι Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι, οι Δημοκρατικοί θεωρούνται πιθανότερο να έχουν γάτα (40%) σε σχέση με τους Ρεπουμπλικανούς (35%). Το ποσοστό αυτό τού 5% θα μπορούσε να αποδειχτεί κρίσιμο στις περιπτώσεις Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων που αγαπούν το κατοικίδιό τους περισσότερο από την πολιτική και δυσαρεστηθούν με το αφήγημα του «κόκκινου» στρατοπέδου.

Στο πεδίο όπου Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί φαίνεται να «ψηφίζουν» το ίδιο, είναι η αφοσίωση απέναντι στις γάτες τους: Το 31,8% των Δημοκρατικών και το 33,3% των Ρεπουμπλικανών δηλώουν πως η γάτα τους είναι το πιο σημαντικό μέλος της οικογένειάς τους.

Tonight, some Republicans are openly wondering if it’s too late to replace the Trump – Vance ticket. The GOP now faces a crisis similar to what the Democrats faced after Biden’s disastrous debate performance in June. #Debate2024 #Harris #Trump #Dogs #Cats pic.twitter.com/nep9FF6dEr

Ως προς τις λεγόμενες αμφίρροπες πολιτείες (swing states), παρότι οι προβλέψεις είναι τουλάχιστον παρακινδυνευμένες, τα στοιχεία του Αμερικανικού Κτηνιατρικού Συλλόγου (American Veterinary Medical Association – AVMA) δείχνουν πως σε Νεβάδα, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια και Αριζόνα από τους κατόχους κατοικιδίων υπερτερούν οι άνθρωποι με σκύλους. Ωστόσο, στο Νιου Χαμσάιρ, που σύμφωνα με τη μέθοδο του γνωστού δημοσκόπου Νέιτ Σίλβερ ανήκει στις αμφίρροπες πολιτείες, υπερέχουν οι γατογονείς.

Παρότι τα τελευταία χρόνια στην πολιτική συζήτηση επικρατούν οι σκύλοι… ως χαρακτηρισμός των πολιτικών αντιπάλων -ιδίως από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποιός πριν οκτώ χρόνια είχε παρομοιάσει τη Χίλαρι Κλίντον με σκύλο που γαβγίζει-, σ’αυτήν την προεκλογική διαδικασία φαίνεται πως οι γάτες πήραν την πρωτοκαθεδρία. Όχι μόνο λόγω των σχολίων του Βανς, αλλά και εξαιτίας της αντιμεταναστευτικής ρητορικής των Ρεπουμπλικανών πως οι «Αϊτινοί μετανάστες τρώνε τις γάτες των ντόπιων» που κυριαρχεί εσχάτως στον πολιτικό δημόσιο διάλογο.

Το νέο αυτό, ψευδές αφήγημα πυροδότησε ένα βίντεο σε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook με την ονομασία «Springfield Ohio Crime and Information». Τη σκυτάλη της παραπληροφόρησης φέρεται να πήρε το το End Wokeness, ενας συντηρητικός λογαριασμός στο Χ, με 2,9 followrs: «Το Σπρίνγκφιλντ είναι μια μικρή πόλη στο Οχάιο. Πριν από 4 χρόνια, είχε 60 χιλιάδες κατοίκους. Επί Χάρις και Μπάιντεν, 20.000 Αϊτινοί μετανάστες μεταφέρθηκαν στην πόλη. Τώρα εξαφανίζονται πάπιες και κατοικίδια ζώα» έγραψε προ ημερών.

Now ducks and pets are disappearing. pic.twitter.com/OOFq3ZdTiA

Under Harris and Biden, 20,000 Haitian immigrants were shipped to the town.

Οι ισχυρισμοί αυτοί όχι μόνο πυροδότησαν ένα κύμα memes σαρκασμού και αμφισβήτησης στα social media, αλλά υιοθετήθηκαν ως επίσημη στρατηγική από μερίδα των υψηλών κλιμακίων των Ρεπουμπλικανών.

Μέχρι την Τρίτη, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα της Αριζόνα είχε τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες στην περιοχή του Φοίνιξ που έγραφαν «ΦΑΤΕ ΛΙΓΌΤΕΡΑ ΓΑΤΆΚΙΑ. Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους!»

🚨 NEW AZGOP BILLBOARD ALERT! 🚨

“EAT LESS KITTENS – Vote Republican!”

This campaign highlights just how horrific things have become under the failed policies of ‘Border Czar’ Kamala Harris.

President Trump is committed to securing our borders and ensuring that what we’ve… pic.twitter.com/NM3jlN2oau

— Republican Party of Arizona (@AZGOP) September 10, 2024