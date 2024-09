«Ενας τέλειος κόσμος»: Ο ιστορικός πρώτος «περίπατος» ιδιωτών στο διάστημα

O Τζάρεντ Αϊζάκμαν, ο διοικητής και χρηματοδότης της αποστολής Polaris Dawn της SpaceX, έγινε ο πρώτος πολίτης του κόσμου που «περπάτησε» ως ιδιώτης στο διάστημα.

Ο Άιζακμαν, εκτός από τον διαστημικό περίπατο, πραγματοποίησε και κάποιους ελιγμούς στο πλαίσιο δοκιμής των διαστημικών στολών.

Πέρα απ’όλα, ωστόσο, φάνηκε να απολαμβάνει την εξωπραγματική θέα της Γης, από απόσταση 700 χιλιομέτρων. «Πίσω στο σπίτι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά από εδώ φαίνεται ένας τέλειος κόσμος» ήταν η πρώτη αντίδραση του δισεκατομμυριούχου.

Commander @rookisaacman conducting suit mobility tests while Dragon flies between Australia and Antarctica pic.twitter.com/yj3vFOTNzQ

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024