Ζελένσκι: Οι Ρώσοι ξεκίνησαν αντεπίθεση στο Κουρσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει αντεπίθεση στη ρωσική περιοχή του Κούρσκ, όπου το Κίεβο είχε εισβάλει τον περασμένο μήνα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η αντεπίθεση αυτή ήταν αναμενόμενη για την Ουκρανία.

Εχθές, στρατιωτικοί μπλόγκερ που πρόσκεινται στη Ρωσία μετέδιδαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια σημαντική αντεπίθεση εναντίον των ουκρανικών στρατευμάτων στην κατεχόμενη περιοχή του Κουρσκ και έχουν ήδη καταφέρει να ανακαταλάβουν έδαφος. «Στην περιφέρεια του Κουρσκ, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε αντεπίθεση στο δυτικό πλευρό της εχθρικής σφήνας, μειώνοντας την ουκρανική ζώνη ελέγχου κοντά στα κρατικά σύνορα», ανέφερε το μπλογκ Two Majors.

Με τη σειρά του, ο Ρώσος υποστράτηγος, Απτι Αλαουντίνοφ, ο οποίος διοικεί τις ειδικές δυνάμεις Akhmat της Τσετσενίας που μάχονται στο Κουρσκ, δήλωσε εχθές ότι τα ρωσικά στρατεύματα πέρασαν στην επίθεση και ανέκτησαν τον έλεγχο περίπου 10 οικισμών στο Κουρσκ. «Η κατάσταση είναι καλή για εμάς», δήλωσε ο Αλαουντίνοφ.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, ωστόσο, ανέφερε το πρωί της Πέμπτης ότι θα ήταν «πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με τις αντεπιθέσεις σε αυτό το στάδιο.

