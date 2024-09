Ουκρανία: Νεκροί τρεις εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού από ρωσικό βομβαρδισμό

Ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και τραυμάτισαν άλλους δύο σε χωριό της μεθοριακής περιοχής του Ντονέτσκ, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Άλλο ένα ρωσικό έγκλημα πολέμου. Σήμερα, ο κατακτητής επιτέθηκε σε οχήματα της ανθρωπιστικής αποστολής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή του Ντονέτσκ», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Χ.

Το χωριό Βιρολιουμπίβκα δέχθηκε βομβαρδισμό, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, αναφέροντας θύματα.

«Καταδικάζω τις επιθέσεις κατά του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού με τον πιο έντονο τρόπο. Είναι ασυνείδητο ότι οι βομβαρδισμοί θα έπλητταν έναν τόπο διανομής βοήθειας», ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΔΕΕΣ, Μιριάνα Σπολιάριτς.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι ομάδες της ΔΕΕΣ είναι τακτικά παρούσες στην περιοχή του Ντονέτσκ και τα οχήματά τους φέρουν το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού.

Η Γενική Εισαγγελία δήλωσε στο Telegram ότι οι υπάλληλοι της ICRC είχαν μεταφέρει μπρικέτες καυσίμων στους κατοίκους για θέρμανση ενόψει του χειμώνα. Ξεφόρτωναν τη βοήθεια όταν συνέβη η επίθεση, ανέφερε.

Δύο υπάλληλοι νοσηλεύονται και ένας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Η περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία κατέχουν εν μέρει τα ρωσικά στρατεύματα, δέχεται τακτικά ρωσικούς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους ή μη στρατιωτικές υποδομές κατά την εισβολή της στην Ουκρανία, αν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις της.

