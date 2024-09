Πούτιν: Πλήγματα με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, θα σημαίνουν πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τις χώρες της Δύσης να μην επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσουν όπλα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικά εδάφη, όπως ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος Είπε ότι αυτό θα σήμαινε ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Ο Πούτιν μίλησε ενώ κορυφαίοι διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου συζητούσαν για τη χαλάρωση των κανόνων για την εκτόξευση δυτικών όπλων στη Ρωσία, κάτι για το οποίο το Κίεβο πιέζει, μετά από δυόμισι και πλέον χρόνια επίθεσης της Μόσχας.

«Αυτό θα άλλαζε με σημαντικό τρόπο την ίδια τη φύση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης. «Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Αν αυτό ισχύει, τότε, λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή της φύσης της σύγκρουσης, θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις απειλές που θα αντιμετωπίσουμε». Η έγκριση του Κιέβου να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία «είναι μια απόφαση σχετικά με το αν οι χώρες του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στη στρατιωτική σύγκρουση ή όχι».

Κατά την επίσκεψή τους στο Κίεβο, οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Βρετανίας επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να δηλώσουν ότι θα επέτρεπαν τη χρήση δυτικών όπλων για πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμίχαλ, επέμειναν πως Λονδίνο και Ουάσιγκτον πρέπει να δώσουν «πράσινο φως» στη χρήση πυραύλων όπως οι αμερικανικοί ATACMS και οι βρετανικοί Storm Shadows, εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος της ρωσικής επικράτειας.

Φτάνοντας στο Κίεβο, ο Αντονι Μπλίνκεν είχε δηλώσει ότι θέλει να ακούσει απευθείας από τους Ουκρανούς ηγέτες τους συγκεκριμένους στόχους της πολεμικής τους προσπάθειας και το είδος της βοήθειας που περιμένουν από την Ουάσιγκτον για να τους πετύχουν.

