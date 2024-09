Τσεχία: Σε υψηλό συναγερμό η Πράγα για πλημμύρες – Σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την κεντρική Ευρώπη, ενώ ήδη στην Τσεχία ισχυρές βροχές σημειώνονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Οι αρχές στην Πράγα τοποθέτησαν προστατευτικά για πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αφότου οι μετεωρολόγοι επέκτειναν την προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε περισσότερες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Prague, Czech Republic is preparing for the big flood. Authorities have closed the floodgates in the Čertovka canal in the city center, and additional flood barriers are being set up across the capital. #Hochwasser #unwetter #weather #flood #Prague pic.twitter.com/1MiZL8h2Py

Η Πράγα υπέστη καταστροφικές πλημμύρες πριν από 20 και πλέον χρόνια, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν το 2002 δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ κτίρια κατέρρευσαν και το μετρό της πόλης ήταν πλημμυρισμένο για μήνες. Σήμερα λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθεί ανάλογη καταστροφή.

Στην Τσεχία, στα ανατολικά, οι περισσότερο πληγείσες περιοχές μπορεί να δεχθούν πάνω από το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης έως την Κυριακή. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες ημέρες», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ύστερα από συνεδρίαση επιτροπής κρίσεων, προσθέτοντας ότι σε κάποιες περιοχές τα επίπεδα των υδάτων μπορεί να ξεπεράσουν τις πλημμύρες που καταγράφονται μία φορά σε 100 ή και περισσότερα χρόνια. Πρόσθεσε ότι οι αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπούν ζημιές σε περιουσίες και να προστατευτούν οι κάτοικοι.

A celestial water pipe has ruptured over the #CzechRepublic . Red-alert (extreme flooding) issued for the whole country. Water levels of some rivers are expected to exceed 50-year return period. Prague starts to erect flood barriers. #Weather pic.twitter.com/60mxq2fPrb

Ο δήμαρχος της Πράγας, Μπόχουσλαβ Σβόμποντα, δήλωσε ότι τα ύδατα στην πόλη, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μολδάβα, αναμένεται να φθάσουν στο υψηλότερο επίπεδό τους το βράδυ του Σαββάτου. «Λειτουργούμε προληπτικά και πιστεύουμε ότι με τα αντιπλημμυρικά μέτρα που έχουν ληφθεί δεν θα επαναληφθεί η κατάσταση του 2002».

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την υδροδότηση άρχισαν να αδειάζουν τους ταμιευτήρες σε φράγμα του Μολδάβα έξω από την Πράγα, καθώς και σε άλλους ποταμούς, για να δημιουργήσουν χώρο για τον όγκο των υδάτων που αναμένεται να συσσωρευτεί.

Οι αρχές ακύρωσαν αγώνες ποδοσφαίρου του τσεχικού πρωταθλήματος σε όλη τη χώρα, ενώ σε κάποιες πόλεις ματαιώθηκαν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

100,000 firemen are on standby across the Czech Republic with extreme flooding risks.

100+ year floods are threatening Prague too, which saw 1,000 year flooding in 2002 — nearly wiped out the historic 14th century Charles Bridge.

As a precaution, flood barriers are in place… pic.twitter.com/90duPNISCg

