Βουλγαρία: Νεκροί δύο πιλότοι σε συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Δύο πιλότοι, εκπαιδευτές της πολεμικής αεροπορίας στη Βουλγαρία, έχασαν τη ζωή τους όταν το διθέσιο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη. Πραγματοποιούσαν εκπαιδευτική πτήση εν όψει της προγραμματισμένης για το Σάββατο αεροπορικής επίδειξης στη βάση της πολεμικής αεροπορίας «Graf Ignatievo» στην κεντρική Βουλγαρία.

Ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ντίμιταρ Γκλάβτσεφ, έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τον υπουργό Aμυνας, Ατάνας Ζαπριάνοφ, το αεροσκάφος συνετρίβη στις 12.30 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας και το αεροσκάφος ήταν ένα εκπαιδευτικό τύπου L-39ZA.

Bulgaria Miltary aircraft crashed during air show rehearsal at Graf Ignatievo air base – Video

Earlier today, President Rumen Radev participated in a demonstration flight of an F-16 fighter jet at the airbase at the invitation of the US Air Force. pic.twitter.com/2PbEzNhEgR

