Λ.Δ. Κονγκό: Καταδικάστηκαν σε θάνατο 37 άνδρες για απόπειρα πραξικοπήματος

Τριάντα επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τρεις Αμερικανοί πολίτες, καταδικάστηκαν σε θάνατο από στρατοδικείο της Κινσάσα, στο Κονγκό, για την υπόθεση της «απόπειρας πραξικοπήματος» τον περασμένο Μάιο.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ταγματάρχης Φρέντι Εχούμε, δήλωσε ότι «το δικαστήριο επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή ποινή, την ποινή του θανάτου». Η δίκη, που διήρκεσε περίπου τρεις μήνες, έγινε σε ειδικό χώρο της στρατιωτικής φυλακής του Ντόλο, όπου κρατούνται οι κατηγορούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι ήταν συνολικά 51. Εξ αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο 37, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επίθεση και τρομοκρατία, εκτός από έναν. Οι τρεις Αμερικανοί, γεννημένοι στις ΗΠΑ, έχουν καταγωγή από το Βέλγιο, τη Βρετανία και τον Καναδά, και είχαν πάρει υπηκοότητα της Λ.Δ. του Κονγκό. Οι συνήγοροί τους έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση.

Οι άλλοι 14 αθωώθηκαν. Το δικαστήριο δέχθηκε ότι «δεν είχαν σχέση» με την υπόθεση. Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί η θανατική ποινή στους 50 κατηγορουμένους, εκτός από έναν, ο οποίος σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι κατηγορούμενοι περιορίστηκαν να επιρρίπτουν την ευθύνη στον αρχηγό της ομάδας, που σκοτώθηκε το βράδυ της απόπειρας πραξικοπήματος. Ολοι τους δήλωναν αθώοι και οι δικηγόροι τους ζήτησαν την απαλλαγή τους.

Τα κίνητρα των κατηγορουμένων για την απόπειρα πραξικοπήματος δεν διευκρινίστηκαν, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι για να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Λ.Δ. του Κονγκό.

Αργά το βράδυ της 19ης Μαΐου στην Κινσάσα, στο προάστιο Γκόμπε, δεκάδες ένοπλοι άνδρες που φορούσαν στολές επιτέθηκαν στο σπίτι του Βιτάλ Καμερχέ, υπουργού που στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος της Βουλής. Δύο αστυνομικοί φρουροί του σκοτώθηκαν. Οι δράστες εισέβαλαν στη συνέχεια στο Μέγαρο του Εθνους, το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του προέδρου της χώρας, Φέλιξ Τσιεσεκέντι, κοντά στον ποταμό Κονγκό.

The Democratic Republic of Congo’s (DRC) armed forces repelled an attempted coup d’etat involving Congolese and foreign fighters on Sunday morning, a DRC army spokesperson said in a televised address..The army announces the arrest of American mercenaries. pic.twitter.com/Lfsv5FvINw

— African News feed. (@africansinnews) May 19, 2024