Polaris Dawn: Επέστρεψε στη Γη μετά τον ιστορικό πρώτο περίπατο ιδιώτη στο Διάστημα

Ολοκληρώθηκε αισίως η ιστορική πενθήμερη αποστολή του Polaris Dawn της SpaceX, με τον διοικητή και χρηματοδότη της, Τζάρεντ Αϊζάκμαν να γίνεται ο πρώτος πολίτης του κόσμου που «περπάτησε» ως ιδιώτης στο διάστημα.

Η κάψουλα που μετέφερε την τετραμελή ομάδα, τον Αϊζάκμαν, τους δύο μηχανικούς της SpaceX και τoν πρώην πρώην πιλότο Thunderbird της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, προσθαλασσώθηκε τα ξημερώματα στον Κόλπο του Μεξικού.

«Η αποστολή μας ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο Αϊζάκμαν στον ασύρματο, καθώς η κάψουλα βυθιζόταν στο νερό, εν αναμονή της ομάδας ανάκτησής τους.

Η αποστολή ταξίδεψε πιο μακριά στο Διάστημα από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο εδώ και δεκαετίες, ψηλότερα τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, φτάνοντας σε απόσταση 1.408 χιλιομέτρων από τη Γη και πραγματοποιώντας (οι δύο από τους τέσσερις) διαστημικό περίπατο σε απόσταση 740 χλμ.

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram ‘s first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL

Ο Αϊζάκμαν δε, έγινε μόλις ο 264ος άνθρωπος που πραγματοποιεί διαστημικό περίπατο από τότε που η πρώην Σοβιετική Ένωση πέτυχε τον πρώτο, το 1965, και η Σάρα Γκίλις της SpaceX η 265η. Μέχρι τώρα, όλοι οι διαστημικοί περίπατοι πραγματοποιούνται από επαγγελματίες αστροναύτες.

Κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου της Πέμπτης, η καταπακτή της κάψουλας Dragon έμεινε ανοιχτή λίγο περισσότερο από μισή ώρα, με τους Αϊζάκμαν και Γκίλις να βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, πραγματοποιώντας κινήσεις και ελιγμούς στο διαστημικό κενό για να τεστάρουν τη νέα στολή της SpaceX. Η Γκίλις δε, βιολονίστρια μεταξύ άλλων, εκτέλεσε μίνι κονσέρτο, μία ημέρα μετά, ενώ το σκάφος τους βρισκόταν σε τροχιά.

HARMONY OF RESILIENCE: Recorded in space and sent to Earth via @SpaceX’s @Starlink constellation, Polaris Dawn crewmember and violinist @Gillis_SarahE invites you to enjoy this music moment in support of @StJude & @ElSistemaUSA → https://t.co/My8cUwAWzg pic.twitter.com/OoxTllCZNP

