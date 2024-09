Στη δίνη της κακοκαιρίας «Boris» η κεντρική Ευρώπη – Επτά νεκροί, τέσσερις αγνοούμενοι

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έχει προκαλέσει η καταιγίδα «Μπόρις», ενώ από έναν νεκρό αναφέρουν έως τώρα η Αυστρία και η Πολωνία.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση στην Τσεχία και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της νεροποντής και αύριο.

Devastating floods on the south of Poland, #Głuchołazy #StronieŚląskie. Bridges, dams and houses have been swept away, people evacuated. One person died. #climatecrisis #ClimateEmergency #floods #PolandFloods pic.twitter.com/p30WYapu2L

— Joanna Kędzierska 🇵🇱🇺🇦 (@joakedzierska) September 15, 2024